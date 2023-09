Môžete zarobiť až 3500 eur. NCZI hľadá nových pracovníkov a ponúka nadštandardné platy

Národné centrum zdravotníckych informácií hľadá viacero nových kolegov. Táto štátna príspevková organizácia preto na portáli Profesia uverejnila viacero pracovných ponúk, za ktoré ponúkajú nadštandardnú odmenu, informuje NCZI na Facebooku.

Ide o tri pracovné ponuky, ktoré zaujmú predovšetkým odborníkov na IT sféru. Voľná je napríklad pozícia IT projektového manažéra na plný úväzok, ktorého úlohou bude plánovanie, príprava, riadenie a koordinovanie IT projektov, ich realizácia, definovanie kľúčových pozícií či komunikácia s orgánmi štátnej a verejnej správy. Požadované je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ponúkaná mzda za túto pozíciu začína na úrovni 2000 eur.

Rovnaké výhody

Ďalšia voľná pracovná pozícia nesie názov manažér informačnej a kybernetickej bezpečnosti a pláca sa v tomto prípade pohybuje na úrovni 3500 eur. Úlohou nového zamestnanca bude okrem iného aj koncepčné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti, metodické riadenie a návrh rozvoja bezpečnosti informačných systémov či návrh, tvorba, riadenie a správa dokumentácie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Treťou a zároveň poslednou voľnou pracovnou pozíciou je technologický tester – programátor. Jeho úlohou bude programovanie a konfigurácia softvéru, vydanie jej aktuálnej verzie, konzultácia s tímom vývojárov a podobne. Tento pracovník si mesačne zarobí okolo 1800 eur.

Všetky tri spomínané pozície navyše ponúkajú rovnaké výhody a benefity, ako sú skrátený týždenný pracovný čas, nárok na 5 dní dovolenky nad rámec zákona, príspevok zamestnávateľa na DDS, Multisport karta či priestor na odborný a kariérny rast.