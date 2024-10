Môžete ušetriť stovky eur: Železničná spoločnosť Eurostar zavádza novinku, má to však háčik

Cestovanie vlakom môže byť po novom omnoho výhodnejšie a môže vám ušetriť stovky eur. Ľudia neraz uprednostnia lietadlá, Eurostar však zavádza lákavú novinku.

Ušetríte stovky eur

Ako informuje web Euronews, železničná spoločnosť Eurostar zavádza mimoriadne lákavú novinku. Poteší najmä tých, ktorí plánujú cestovať z Londýna do iných európskych metropol. Cestovné z Londýna do Paríža, Lille, Bruselu a Amsterdamu môže často stáť až 200 eur v každom smere, najmä ak si kupujete lístok na poslednú chvíľu. Ľudia preto neraz uprednostnia cestu lietadlom, ktorá ale nie je až taká priateľská k životnému prostrediu.

V snahe prilákať viac cestujúcich, spoločnosť Eurostar obnovila koncept, ktorý fungoval s prestávkami v rokoch 2016 až 2019 – tzv. „Snap“ tickets. Cestujúci, ktorým neprekáža vyraziť niekam na poslednú chvíľu, môžu cestovať výrazne lacnejšie. Spiatočný lístok z londýnskeho St Pancras na parížske Gare du Nord koncom októbra bude stáť od 108 eur v porovnaní so 455 eurami, ak by ste chceli do francúzskej metropoly cestovať tento víkend.

Využite príležitosť

Má to ale niekoľko háčikov. Cestujúci si síce môžu vybrať konkrétne dni cesty, ale až 48 hodín pred odchodom sa dozvedia, v ktorom vlaku presne majú rezerváciu. To znamená, že môžete cestovať kedykoľvek medzi 05:40 a 20:40. Nie je to nič pre vás, ak potrebujete stihnúť ďalší spoj niekam inam. Ak si ale chcete jednoducho užiť destináciu, kam vlak ide, je to skvelá lacná alternatíva.

Lístok je možné rezervovať najskôr 14 dní pred cestou a najneskôr deň pred cestou, nie je to teda ani pre tých, ktorí všetko plánujú s výrazným časovým predstihom. Eurostar tiež upozorňuje, že ak cestuje spolu väčšia skupina, môže sa stať, že nebude môcť byť vo vlaku spolu. Navyše, po rezervácii lístka už nebude možné rezerváciu zrušiť či vymeniť, ani na váš lístok nebude môcť cestovať iná osoba. Ak teda máte radi dobrodružstvo, chcete precestovať rôzne kúty Európy a nevadí vám vyraziť niekam na poslednú chvíľu z Londýna, neváhajte a využite príležitosť.