Môže vyvolať rádioaktívne cunami: Rusi tvrdia, že vyrobili prvú sériu supertorpéd Poseidon

Zdá sa, že Rusko popri tom, ako bojuje na ukrajinskom území, venuje stále energiu a veľké zdroje aj do svojich dlhodobých projektov. Jedným z nich sú aj supertorpéda Poseidon pre ich ponorku K-329 Belgorod, ktorá je určená pre špeciálne operácie.

Najväčšia ponorka sveta

Ruské média tvrdia, že sa podarilo vyrobiť prvú sériu torpéd Poseidon, píše portál zive.cz. Tieto obrovské torpéda sú určené pre ich ponorku K-329 Belgorod, ktorá je sama o sebe unikátom. Má byť dlhá 182 metrov, čo z nej robí najväčšiu ponorku na svete a môže niesť jadrové hlavice. S jej stavbou sa začalo už roku 1992 a je určená pre „špeciálne operácie“. Môže disponovať podvodnými dronmi či inými miniponorkami s jadrovým pohonom.

Takáto výnimočná ponorka si podľa Ruska zaslúži aj výnimočnú zbraň. Tou má byť torpédo Poseidon, ktorého vyrobenú sériu ohlásili Rusi pred mesiacom.

Zbraň súdneho dňa

Torpéda Poseidon môžu niesť jadrové hlavice, pričom každá môže mať silu až dve megatony TNT. Pre porovnanie, bomba zhodená na Hirošimu mala silu približne 15 kiloton TNT, čo je zhruba stokrát menej. Belgorod má byť pritom schopný niesť až šesť takýchto torpéd a je tak označovaný ako zbraň súdneho dňa.

Samotné torpédo Poseidon má byť dlhé 20 metrov a hmotnosť až 100 ton. Zaujímavé je, že by malo mať vlastný jadrový pohon. Vďaka tomu môže operovať dlhšie pod vodnou hladinou a malo by trafiť cieľ vzdialený aj tisíce kilometrov.

Mal by takto útočiť na ciele, ako sú pobrežia a prístavy. Desivá je skutočnosť, že ak by explodovalo v určitej vzdialenosti a hĺbke od pobrežia, mohlo by prísť ku vzniku „rádioaktívneho cunami“. To by zasiahlo pobrežie prívalovou rádioaktívnou vodou a kontaminovalo by ho.

Najväčšou otázkou ale zostáva, či sa Rusku naozaj podarilo takýto dômyselný zbraňový systém, ako je Poseidon vyrobiť do takej miery, že je spoľahlivé a funkčné a mohlo by byť nasadené do reálneho boja. Jeho testy v minulosti totiž často zlyhali.