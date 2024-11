Monika Bagárová priznala, s ktorou časťou svojho tela nie je spokojná. Premýšľa nad zákrokom, ktorý by u nej nik nečakal

Známa česká speváčka sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti s informáciou, ktorú by od nej rozhodne nečakali. Uvažuje totiž nad jedným zákrokom, ktorý by napravil jej nespokojnosť s istou partiou tela.

Finalistka českej SuperStar Monika Bagárová sa prezentuje ako milá a dobrosrdečná osoba veriaca v Boha, pre ktorú je rodina a hudba tým najcennejším v živote. Aj preto majú mnohí tak radi milujúcu mamu dcérky Ruminky, ktorá rastie do krásy. Málokomu by napadlo, že česká speváčka bude niekedy riešiť vylepšenie svojho vzhľadu.

Nad akou procedúrou uvažuje?

Nedávno vyzvala svojich fanúšikov na sociálnej sieti, aby sa pýtali na čokoľvek, čo ich zaujíma. Jeden z nich jej položil zaujímavú, až intímnu otázku: „Si spokojná so svojimi prsami?“ Nasledovala odpoveď, ktorá u mnohých zrejme vyvolá údiv.

„Dobrá otázka, po toľkých rokoch dojčenia ani nie. Myslím, že to zanechá stopu na každej z nás, ktorá sa rozhodla dlho dojčiť,” začala Monika a vzápätí vyšla s pravdou von: „Nebudem vás klamať, uvažovala som nad výplňou vlastným tukom, pretože mi to príde ako najlepší variant, je to váš tuk, nič, čo do tela nepatrí.”

Vyzerá to tak, že si už o tom speváčka niečo naštudovala. „Ako dlho to vydrží, to je podľa mňa individuálne, ale maximálne sa to vstrebe, žiadne riziko,” uviedla na Instagrame.

Toto rázne odmieta