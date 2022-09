Mohlo z toho byť peklo. Herečka z Rodu draka prezradila, ako prebiehalo natáčanie erotických scén

Keď človek pozerá seriál a sú v ňom erotické scény, zvyčajne sa príliš nezamýšľa nad tým, koľko sa za nimi ukrýva náročnej práce a aké to môže byť pre hercov nepríjemné. Mladá austrálska herečka prezradila, ako to vyzeralo pri natáčaní erotických scén v seriáli Rod draka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Diváci z tejto scény nadšení neboli

Súčasťou seriálu Rod draka (House of the Dragon) sú aj erotické scény, vrátane incestných, píše LAD Bible. S tým sa diváci pomerne často stretávali aj v Hre o tróny (Game of Thrones). Čo sa týka Rodu draka, viac ako by bolo vhodné, sa v najnovšej epizóde zblížili Daemon (Matt Smith) a jeho neter, princezná Rhaenyra, ktorá je, mimochodom, ešte len tínedžerka, v seriáli má 17 rokov (Milly Alcock).

Mnohí diváci považujú túto scénu za nechutný prešľap. Podľa fanúšikov je incest medzi strýkom a neterou jednoducho priveľké sústo. Komentáre na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Niektorí fanúšikovia sa vyjadrili, že mali tú smolu, že seriál pozerali so svojimi rodičmi.

Aj keď to bol teda pre divákov nepríjemný pohľad, 22-ročná herečka Milly Alcock priznala, že natáčanie konkrétnej scény vôbec nebolo také zlé. V rozhovore pre The New York Post sa vyjadrila, že so Smithom sú dobrými priateľmi, čo im prácu uľahčilo. Okrem toho, herci mali k dispozícii aj špeciálnu koordinátorku, ktorá im pomáhala intímne scény zvládnuť čo najlepšie.



Bez správneho kolegu to mohlo byť hotové peklo

Daemon a Rhaenyra sa pobozkali po tom, čo spolu ušli do mesta a ocitli sa uprostred nevestinca. Samozrejme, bozk mnohí nepovažujú za príliš erotickú scénu, faktom však ostáva, že k nemu došlo medzi príbuznými.

Náročné bolo podľa herečky najmä to, že sa režisérka postarala o to, aby celú scénu pre samotným natáčaním nevideli. Aj keď teda mali bozkávanie nacvičené, samotné natáčanie scény medzi telami v nevestinci bolo trochu čudné. Milly dodáva, že pri takýchto scénach je mimoriadne dôležité mať po boku toho správneho kolegu, inak sa natáčanie môže poľahky premeniť na hotovú nočnú moru.