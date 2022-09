V najnovšej časti House of the Dragon nepreriekol ani slovo. Diváci však herca milujú a podľa nich si zaslúži Emmy

Diváci si myslia, že stredobodom pozornosti bol v poslednej časti seriálu House of the Dragon herec Matt Smith, a to napriek tomu, že počas nej nevyriekol ani slovo. Za svoj výkon si podľa nich dokonca zaslúži aj cenu Emmy.

Článok pokračuje pod videom ↓

ČLÁNOK MÔŽE PREZRÁDZAŤ DÔLEŽITÉ MOMENTY Z DEJA

Seriál House of the Dragon láme rekordy, každý nový diel priláka k obrazovkám milióny ľudí. Ako píše portál LAD Bible, ten najnovší zaujal okrem iného aj hereckým výkonom Matta Smitha, a to napriek tomu, že počas celej epizódy nevyriekol ani slovo.



V najnovšej epizóde mohli diváci vidieť neúspešný boj princa Daemona a lorda Corlysa proti Crabfeederovej armáde. Zasiahnuť musel aj kráľ Viserys, jeho bratovi sa však príliš nepozdávalo, že na bojové pole vyslal posily. Keď sa Corlys, jeho brat Vaemond a syn Laenor hádajú kvôli Daemonovi, ten priletí na svojom drakovi a hádka okamžite utíchne, aj keď Daemon nepovedal ani slovo.

Celú epizódu mlčal, podľa divákov si zaslúži cenu Emmy

Vaemond vodcov nahnevane žiada, aby nad krvavou vojnou prevzali kontrolu. Skôr než ktokoľvek stihne odpovedať, príde list od kráľa. Píše sa v ňom o Viserysovom chabom pláne pomôcť mladšiemu bratovi vo vojne. Daemon si list prečíta, no naďalej mlčí. Na jeho tvári sa ale objaví úsmev, ktorý neveští nič dobré. Z ničoho nič sa otočí a helmou zaútočí na poslíčka, zastaviť ho musí niekoľko chlapov.

Nah Daemon really stole the entire episode without saying a single word of dialogue……Matt Smith is coming for those Emmys man#HouseoftheDragon pic.twitter.com/aQ76I4h9JT — Rich🇭🇹 (@RichyRevived) September 5, 2022

Diváci následne môžu počuť Viserysov hlas, ako nahlas číta zmieňovaný list. V ďalších momentoch Daemon zúrivo vesluje cez vodu a máva bielou vlajkou. Vzdáva sa aj svojho meča a zvedavý Crabfeeder vychádza zo svojej jaskyne, zatiaľ čo jeho banda Daemona obkľúčila. Ukáže sa však, že to bola pasca a rozpúta sa peklo. Daemonovi prichádza na svojom drakovi na pomoc aj Laenor.

Vďaka tomu môže Daemon prenasledovať Crabfeedera do jeho jaskyne, von z nej vychádza už ako víťaz aj s trofejou v podobe Crabfeederovho torza. Za celý ten čas diváci Smithov hlas počuli len vtedy, keď zvolal na Crabfeedera na začiatku epizódy, nebol však súčasťou žiadneho dialógu.

Podľa divákov je nesmierne obdivuhodné, že Smith dokázal podať tak neuveriteľný výkon v podstate bez slov. Mnohí nešetria chválou a hovoria, že by si dokonca zaslúžil ocenenie Emmy.