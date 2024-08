Mnohí seniori môžu prísť v roku 2025 o rodičovský dôchodok. Skontrolujte si, či sa to bude týkať aj vás

Ak dosiahnete v budúcom roku dôchodkový vek, máte nárok na rodičovský bonus, o ktorý vás môžu pripraviť vaše pracujúce deti. Týka sa to všetkých pestúnov, keďže ich štát nevie spojiť pomocou registra. Záleží teda od detí, či im zrušia rodičovský dôchodok, alebo naopak, oznámia Sociálnej poisťovni jeho priznanie.

Ako upozorňuje portál Finsider, už len pár dní majú na to, aby tak mohli urobiť. Koniec augusta je posledným termínom, kedy môžu podať vyhlásenia na webovej stránke alebo v pobočkách poisťovne. Deti sa tak postarajú o to, či ich náhradní rodičia budú poberať dôchodok, alebo ich oň pripravia. Ak by chceli zmeniť svoje rozhodnutie, budú tak môcť spraviť zase v budúcom roku v rovnakom termíne do konca letných prázdnin.

Biologických rodičov sa to netýka

Podľa Sociálnej poisťovne, ak sa splnia všetky zákonné podmienky, bude pestúnom priznaný rodičovský dôchodok od 1. januára 2025. Biologickí rodičia sa však nemusia ničoho obávať, ich deti totiž nemusia urobiť nič, aby im bol priznaný dôchodok. Automaticky im vzniká nárok bez podania žiadosti.

Keď sa rozhodnú zrušiť dôchodok

Deti sa môžu postarať o odopretie rodičovského dôchodku rodičom, ktorí už bonus dostali. Bonus sa vypláca dva roky, no v tomto prípade to bude niekoľko rokov, keďže týmto chce legislatíva ochrániť dôchodcov, nech je rozhodnutie ich detí akékoľvek. Bonus k dôchodku budú dostávať konkrétne päť rokov, ak ich deti nepodajú vyhlásenie o nesúhlase s vyplácaním bonusu pred prvým vyplácaním.

Ako to vybaviť?

Ak rodičia nedostávajú dôchodok, lebo sa tak rozhodlo ich dieťa, no rozmyslí si to, stačí podať formulár do konca augusta a penzisti budú dostávať rodičovský bonus v nasledujúcom roku. Možno to vybaviť osobne v Sociálnej poisťovni, cez poštu, cez portál slovensko.sk, alebo prostredníctvom elektronického účtu poistenca v poisťovni. Zakaždým však musia overiť svoju totožnosť.