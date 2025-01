Mnohí by od strachu utiekli, no Katku Koščovú to neodradilo. Neuveríte, čo našla speváčka v snehu

Víťazka SuperStar nie je žiadny strachopud. Dokázala to na túre, na ktorú sa vybrala s kamarátmi. Zatiaľ čo si užívala zasneženú prírodu, po niekoľkých krokoch natrafila na niečo, čo rozhodne nečakala. Pri pohľade na sneh by sa každého zmocnil strach, otočil by sa na päte a namieril by si to rovno domov. Speváčka však zareagovala prekvapivým spôsobom a zverejnila záber toho, čo našla, na sociálnej sieti.

Ak si chce človek vyčistiť hlavu a prísť na iné myšlienky, no zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie, zimná turistika je jednoznačne skvelou voľbou. Ako priznala Katka Koščová, príliš sa jej ísť nechcelo, no nakoniec ju do prírody dotiahli jej kamaráti, za ktorých je veľmi vďačná. „Neviete si predstaviť, ako veľmi sa mi nechcelo ísť. Neskutočne sa mi nechcelo. A taká som rada, že som sa nechala prehovoriť,“ napísala Katka na Instagrame k sérii zverejnených fotografií.

Nepríjemný nález v snehu

Speváčka si nevie vynachváliť ľudí, ktorí sú po jej boku. „Ja mám takých kamarátov, ktorí prinesú na chatu gitary a spievajú autorské pesničky o Šumperku, predtým ako plynule prejdú k Tuláckemu ránu. Takých, ktorí na batoh pripevnia tri klzáky, keby sa náhodou objavila možnosť ich využiť. Takých, s ktorými plačem od smiechu. Takých, ktorí sa veľmi pľantajú (včerajších 7 km sme išli 6 hodín )…,“ pokračovala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)



Na prechádzke sa však stala nečakaná vec. Keď sa pozrela pod nohy, v snehu zbadala stopu medveďa. Čo môže znamenať, že sa veľké zviera pohybuje neďaleko. Každý by automaticky zareagoval útekom. Medveďa by predsa nechcel stretnúť nikto. Nebojácna Katka ale ukázala, že je vyzbrojená poriadnou dávkou odvahy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)



Namiesto úteku odfotografovala stopu, ku ktorej prirovnala svoju ruku. Strach u nej neprichádza do úvahy, čo aj sama naznačila na Instagrame, kde pokračovala popiskom o svojich kamarátoch, o ktorých sa môže oprieť: „…takých, ktorí sa so mnou neboja ani medveďa, používajú ma miesto rolničiek… Takých mám a takých prajem každému.“

Čo na to fanúšikovia?