Mníška Benedetta: Jedna z prvých známych lesbičiek si užívala zvrhlý sex v kláštore, vydala sa za Ježiša

Jej príbeh rozhodil diváckych návštevníkov na festivale v Cannes natoľko, až tvrdili, že ide o rúhanie. Snímka Benedetta však vychádza zo skutočného života mníšky, ktorá bola v minulosti natoľko kontroverznou postavou, že niektoré udalosti s ňou spojené šokujú dodnes.

Režisér Paul Verhoeven sa vo svojom najnovšom filme rozhodol siahnuť do minulosti a oživiť príbeh katolíckej mníšky. Nejde však ani zďaleka film o sile viery alebo ceste k Bohu. Životopisná Benedetta dokáže poriadne pobúriť. A rovnaké dojmy vzbudzovala jej osobnosť aj pred viac ako 400 rokmi.

Náboženské aj erotické vízie

Benedetta Carlini sa narodila v roku 1591 v renesančnom Taliansku, kde pôsobila a prežila svoj celý život. Pochádzala z dobre situovanej rodiny a už vo svojich deviatich rokoch, v roku 1599, ju rodičia priviezli do kláštora.

Stala sa z nej opátka pôsobiaca v kláštore Matky Božej v talianskom meste Pescia. Keď mala 23 rokov pritiahla na seba nevídanú pozornosť. Tvrdila totiž, že máva rôzne vízie náboženského alebo erotického charakteru.

Navyše v nich mala udržiavať kontakt priamo s Ježišom Kristom. Postupne sa však začali objavovať aj tvrdenia, ktoré špinili jej povesť. Hovorili, že je posadnutá diablom. Treba uviesť, že sa napokon, samozrejme, cirkevnými úradmi potvrdilo, že išlo iba o jej výmysly, napriek tomu jej príbehom mnoho ľudí verilo a nasledovalo všetko, čo im prikázala.

Krvavé stigmy na tele aj stavy tranzu

Vízie, ktoré tvrdila, že má, boli plné násilia a ich hlavnými postavami boli predovšetkým muži. Nechýbalo v nich napríklad mlátenie palicami či reťazami, takže boli poriadne kruté. V roku 1619 sa Benedette na tele začali objavovať prvé stigmy, ktoré symbolizovali jej priazeň u Boha. Začala rozprávať v tranze, hovorili cez ňu anjeli alebo sám Ježiš. Takýmto spôsobom kázala aj ostatným mníškam, ktoré jej naslúchali. Nehovorila to totiž ona, ale samotní svätí.

Aby sa potvrdilo, že jej schopnosti nie sú dané diablom, sestra Bartolomea Crivelli dostala sa úlohu dohliadať na Benedettu a pozorovať, ako sa správa v súkromí. Mala jej byť nápomocnou a zároveň dokázať, že všetko čo hovorí, je pravda.

Svadba s Ježišom

Jedným z najpoburujúcejších zjavení, ktoré Benedetta mala, bolo stretnutie s Ježišom Kristom. Videla ho 20. mája 1619, kedy jej oznámil, že sa s ňou chce oženiť. Dokonca mal hovoriť o doplnkoch, výzdobe alebo zozname hostí.

Viera mníšok v Benedettine zjavenia bola tak silnou, že sa napokon provizórny obrad naozaj aj uskutočnil. Sestry sledovali Benedettu, ktorá tvrdila, že jej dáva Ježiš na prst prsteň. Nikto si nedovolil pochybovať, inak by ho mohol čakať trest. Alebo aspoň nie počas tohto dňa a pred očami Benedetty. Mníšky mali pochybnosti a rozhodli sa Benedettu preveriť.

Podľa Boha nemali jesť mäso, sama zákaz porušovala

Ak sa vám zdá svadobný obrad ako krok cez čiaru, skutočne ním aj bol. Rovnako ako ďalšie Benedettine príkazy mníškam, v ktorých im na žiadosť Boha zakazovala jesť mliečne výrobky ale mäso. Sestry jej postupom času prestávali veriť a tak sa obrátili na vyššie cirkevné orgány, ktoré mali jej vízie, stigmy aj stavy tranzu prehodnotiť.

Ako sa napokon ukázalo, boli iba výplodom Benedettinej fantázie alebo túžby po tom, aby zaujala svoje okolie či ukryla svoje najintímnejšie tajomstvá. Potvrdilo sa, že si krvavé stigmy na tele spôsobovala sama a keď ostatným dávala rôzne zákazy, sama ich v tajnosti porušovala. Zistilo sa, že dokonca jedla salámu vtedy, keď to všetkým zakázala.

Všetky udalosti však mohli byť iba zásterkou Benedettinmu dvojročnému lesbickému vzťahu s mníškou Bartolomeou, ktorá mala na ňu dohliadať. Ak by ste si mysleli, že bol iba platonický, boli by ste na omyle. Mníšky si počas tohto obdobia potajomky užívali vášnivé erotické chvíle.

Sex mali trikrát týždenne

S týmto priznaním vyšla na povrch Bartolomea a nie Benedetta. Potvrdila, že sex mali mať až trikrát týždenne, spoločne masturbovali alebo sa orálne uspokojovali, pričom dosahovali intenzívne orgazmy. Keď sa to prevalilo, na Benedettu čakal trest.

Ona sama však nevnímala, že robí niečo hriešne. Počas sexuálnych aktov mala na seba vziať podobu anjela a teda sa ukájaniu a zvrhlostiam venoval on a nie ona. Napokon bola Benedetta odvolaná zo svojej funkcie opátky. Hlavným dôvodom bolo podozrenie k posadnutiu diablom. Prispela k tomu aj jej sexuálna orientácie. Spáchala totiž takzvaný tichý hriech homosexuality. Medzi verejnosťou však Benedetta zostala vždy obľúbenou, aj keď bola stiahnutá do úzadia a žila až do konca života na samotne úplne sama.

Jedna z prvých známych lesbičiek

Jej príbeh sa podarilo zdokumentovať historičke a autorke Judith C. Brown, ktorá sa venovala skúmaniu dejín sexuality a dostala sa až k prvým známym ženám lesbickej orientácie v modernej západnej histórii. Jednou z nich bola aj mníška Benedetta Carlini, ktorej sa venovala vo svojej knihe z roku 1986, s názvom Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy.

Jej príbeh objavila náhodne a v knihe zdokumentovala vzostup a pád Benedetty, ale aj to, čo znamenal pre celé cirkevné spoločenstvo alebo pre ženy v mužskom svete. Ako môžeme vidieť aj dnes, stále ide o prípad, ktorý dokáže aj po stovkách rokoch vyvolať veľkú kontroverziu.

Vďaka tomu mohol vzniknúť krátkometrážny film s názvom Damned If You Don’t, ktorý citlivým spôsobom vstupuje do kláštora a sleduje život lesbickej mníšky v časoch, kedy to bolo spoločnosťou absolútne neprístupné. Rovnako z nej vychádzal aj Verhoeven pri nakrúcaní svojej snímky. Jeho film sa však líši v tom, že sa nebál pridať do neho svoju predstavu a názory a vykresliť niekoľko scén skutočne explicitne, pre mnohých divákov až nevhodne.