Mníšky si užívali s dildom v tvare Panny Márie, sex mali trikrát týždenne. Je film podľa skutočnosti rúhaním?

Prestížny festival v Cannes, ktorý sa konal v uplynulých dňoch, priniesol očakávané premiéry filmov, na ktoré sa môžeme v priebehu tohto roka tešiť. Jedným z tých, ktoré vyvolali najväčšiu kontroverziu, bola snímka s názvom Benedetta, ktorá získala nomináciu aj na najvyššie ocenenie festivalu, Zlatú palmu. Na prítomných však počas sledovania čakali scény, ktoré mnohých pobúrili a pravdepodobne by ich nečakali vo filme odohrávajúcom sa v kláštore.

Zlatú palmu z tohtoročného festivalu v Cannes si napokon odniesol nepochybne najšokujúcejší film, aký tento rok uvidíme. Premiéra snímky Titane priniesla aj niekoľko nepríjemných momentov. Divákom sa urobilo zle, odpadávali, zvracali priamo v sále pri premietaní a dvadsiatka z nich musela vyhľadať pomoc zdravotníkov. Pre režisérku Juliu Ducournau však ide o mimoriadny úspech a tešíme sa, že sa film dostane aj do slovenskej distribúcie.

Mala erotické vízie, myslela si, že je nastávajúcou Ježiša Krista

Nešlo však o jediný film festivalu, ktorý pobúril divákov. Ďalšie podobné diskusie vyvolala erotická snímka Benedetta, ktorá vychádza zo skutočných udalostí. Jeho hlavnou hrdinkou je mníška inšpirovaná skutočným životným príbehom Benedetty Carlini, ktorá pôsobila v 17. storočí v protireferenčnom Taliansku a bola skutočne rozporuplnou postavou.

Filmoví tvorcovia pod taktovkou režiséra Paula Verhoevena túto jej charakteristiku nepotlačili do úzadia, práve naopak, vytvorili scény, ktoré diváci či niektorí kritici považujú až za rúhanie.

Skutočná Bedenetta vyvolala pobúrenie svojimi nadprirodzenými náboženskými aj erotickými víziami, v ktorých sa jej zjavoval napríklad samotný Ježiš Kristus. Na tele sa jej dokonca objavovali stigmy. Napokon sa sama považovala za nastávajúcu Ježiša Krista, a teda akúsi vyvolenú.

Jeden z prvých príbehov dokumentujúci lesbickú orientáciu

Ešte väčší škandál v kláštore Matky Božej však spôsobilo odhalenie o jej lesbickom sexuálnom vzťahu s mladou sestrou Bartolemeou. Celkovo sa jej príbeh považuje za jeden z vôbec prvých, ktorý dokumentuje lesbickú orientáciu. A práve na túto časť jej príbehu sa sústredí film Benedetta, ktorý môže medzi veriacimi, ale aj širokou verejnosťou spôsobiť veľký rozruch. Otvára množstvo otázok nie iba o viere, ale aj ľudskej sexualite.

Portál IndieWire vo svojej recenzii opisuje, že sa režisér príliš zameral na vagínu Benedetty. Sám sa považuje za agnostika a práve z tejto stránky sa rozhodol pozrieť na tému lesbických mníšok. Mnohým sa to však páčiť nebude.

Keď Benedetta spoznáva nevinnú Bartolomeu, okamžite sa stáva hlavnou vidinou jej sexuálnych predstáv. Ich vzťah sa stane natoľko intenzívny, že si neváhajú sexuálne užívať ani v kostole. Dokonca ako erotickú hračku používajú aj dildo v tvare Panny Márie. A práve táto scéna je najdiskutovanejšia a rozhnevala divákov.

Podľa divákov ide o rúhanie, režisér sa obraňuje historickými faktami

Reakcie o tom, že ide o rúhanie, režisér striktne odmietol a odvolal sa na to, že nemôže byť z rúhania obviňovaný on, keďže vychádza z historických informácií vychádzajúcich zo skutočnosti. Aj keď pravdou zostáva, že neváhal niektoré scény prikoreniť. “Nie je rúhanie niečo, čo sa stalo pred 4 500 rokmi. Myslím si, že použiť slovo rúhanie v tomto prípade je hlúpe,” priblížil svoj názor k tejto výčitke.

Opísal, že film Benedetta vníma ako príbeh o viere, náboženstve aj o postavení žien v čisto patriarchálnej spoločnosti. Priblížil aj skutočnú situáciu z minulosti, ktorá sa odohrala pri tom, ako sa Benedetta dostala za svoje činy pred súd. Tam sa jej opýtali, ako často mala so svojou partnerkou sex. Odpovedala, že trikrát za týždeň a dvadsaťkrát sa uspokojovali ústami. Scéna s drevenou pomôckou s podobizňou Panny Márie vlastne mala slúžiť k vytvoreniu lepšieho finále celej snímky.

Vo svojom príbehu vychádzal z knižnej predlohy autorky Judith C. Brown s názvom Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, ktorá bohato zdokumentovala príbeh sestry Benedetty. Režisér teda odmieta, že by chcel svojím filmom iba násilne šokovať bez akéhokoľvek účelu a odvoláva sa na historické udalosti.

Môže vyzerať, že chce uraziť

Variety sa však s týmto úplne nestotožňuje a vo svojej recenzii hovorí, že Benedetta má v úmysle uraziť a to od svojho úplného začiatku. Film charakterizoval ako lesbický príbeh lásky dvoch žien, ktorý sa odohráva v prostredí, kde je najväčším nepriateľom mníšok ich vlastné telo. Táto replika napokon zaznieva aj priamo z úst jednej z mníšok.

Snímka nemá problém ukázať ženské postavy obnažené a v celej svojej kráse bez akejkoľvek cenzúry. Rovnako nemá problém takýmto spôsobom priniesť ani odvážne milostné scény, ktoré sa odohrávajú napríklad aj v kostole, priamo pred Svätým krížom. A vôbec nimi nešetrí.

Je uspokojovanie sa hriech a kto to určuje?

Film Benedetta polemizuje o otázkach toho, čo je sväté a čo nie a kto to určuje. Kontroverzné z hľadiska viery je v tomto jej stanovisko, v ktorom Benedetta nevidí nič hriešne na tom, dopriať si potešenie, či už fyzické alebo psychické.

Prvé recenzie delia svojich divákov na dve skupiny. Tá prvá vo filme Benedetta videla iba silené šokovanie divákov, ďalšia našla v snímke aj množstvo prepojení so skutočnosťou a dnešným svetom či témami, ktoré sa nás týkajú. Aby sme to mohli posúdiť my, musíme počkať na slovenskú premiéru. A rovnako si urobiť vlastný názor na to, či ide o rúhanie alebo mali tieto explixitné scény skutočne aj hlbší zmysel.

Na portáli IMDb získala snímka Benedetta hodnotenie 6,7/10, čo sa dá povedať, že je vzhľadom na tému, ktorú spracováva a hlavne akým spôsobom, očakávaný výsledok. Pozrite si zatiaľ trailer, ktorý sám o sebe avizuje, že erotická dráma Benedetta je a bude poriadne horúca.