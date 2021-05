Mľaskanie či hlasné dýchanie. Vedci zistili, prečo nás niektoré zvuky privádzajú do šialenstva

Neznesie, ak niekto v jeho blízkosti mľaská alebo nahlas dýcha, irituje ho klopkanie nechtami a človeka, ktorý poťahuje nosom, by dokázal svojím vražedným pohľadom zniesť z toho sveta. Čo spôsobuje, že sú niektorí ľudia tak precitlivení na zvuky?

Prečo niektorým ľuďom tak veľmi prekáža hlasné dýchanie?

Niektorí ľudia sú extrémne citliví na niektoré zvuky. Najčastejšie ich irituje napríklad hlasné prežúvanie či hlučné dýchanie, píše portál Daily Mail. Nová štúdia publikovaná len nedávno v časopise Journal of Neuroscience odhaľuje, že za to pravdepodobne môže špecifické usporiadanie neurónov v mozgu. Vedci si všimli zvýšenú konektivitu medzi sluchovou oblasťou mozgu a oblasťou, ktorá je zodpovedná za spracúvanie podnetov týkajúcich sa tváre, úst a hrdla. Práve o takých ľuďoch hovoríme, že trpia mizofóniou.

Mizofónia je pojem, ktorý označuje nenávisť voči zvukom. Človek na niektoré zvuky reaguje prehnane, no neodkáže to ovládať, nech by sa snažil akokoľvek. Najnovší výskum však naznačuje, že to nie je chorobná reakcia na zvuky, ale prejav aktivity v motorickom systéme, ktorý je za dané zvuky zodpovedný. Vedcom sa podarilo zistiť, že u ľudí trpiacich mizofóniou dochádza k nesprávnej komunikácii medzi oblasťami mozgu, ktoré sú zodpovedné za zvukové a motorické podnety. Tieto prepojenia sú na podnety, ktoré pôsobia ako spúšťače, prehnane citlivé.

Mizofónia postihuje približne 15 % populácie, pričom častejšie postihuje ženy ako mužov. Ide o pomerne neznáme ochorenie, pri ktorom mnoho ľudí jednoducho len v tichosti trpí. Ako píše Misophonia Institute, ľudia trpiaci mizofóniou sú často podráždení a mrzutí. Dlho bola mizofónia považovaná „len“ za problém so spracovaním zvukov, zdá sa však, že sa za tým ukrýva omnoho viac.

Ako si pomôcť a hlasno prežúvajúceho človeka nezabiť?

Ako na to vedci prišli? Oskenovali mozgy v skupine ľudí trpiacich mizofóniou, ale aj mozgy zdravých účastníkov. Výsledky boli pre vedcov prekvapivé. Ukázalo sa totiž, že sluchový kortex reagoval na zvuky podobne bez ohľadu na to, či človek trpel mizofóniou alebo nie. Na druhej strane, zvuky aktivovali motorické centrá mozgu, aj to len tie zvuky, ktoré sú považované za spúšťače. Navyše, reakcia sa môže objaviť nielen pri zvukových, ale aj pri vizuálnych podnetoch.

Vedci si myslia, že k tomuto javu dochádza vďaka tzv. zrkadlovému systému. Ak sa pozeráme na pohyby iného človeka, náš mozog sa aktivuje podobným spôsobom, ako keby dané pohyby vykonávalo naše telo. Zaujímavé je, že u niektorých ľudí neovládnuteľný hnev pominie, ak napodobnia pohyb vyvolávajúci nepríjemný zvuk. Je to krok vpred, ktorý možno v budúcnosti ľuďom s mizofóniou pomôže zbaviť sa problému úplne.