Mladík sa na Reddite opýtal, či je na Slovensku bezpečné chodiť v prezlečení za ženu. Odpovede ho rozplakali

Je Slovensko bezpečná a tolerantná krajina voči menšinám? Čoraz častejšie sa najmä v internetových diskusiách, ale, žiaľ, aj v reálnom živote stretávame s tým, že niektoré menšiny majú život v našej krajine omnoho ťažší. Presvedčil sa o tom aj anglicky hovoriaci používateľ sociálnej siete Reddit. Slovákov sa pýtal, či je bezpečné pre crossdressera chodiť po ulici v ženskom oblečení. Z odpovedí mu podľa jeho slov tiekli slzy po tvári.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Ako nebezpečné je pre chlapa chodiť po vonku v sukni (samozrejme, okrem posudzovacích pohľadov) v Bratislave alebo v menších mestách, ako sú napríklad Nové Zámky?“ opýtal sa v angličtine používateľ sociálnej siete Reddit Slovákov v jednej z miestností.

Odpovede, aké napokon na svoju otázku dostal, ale zrejme nečakal. Jeho príspevok rozprúdil búrlivú diskusiu, no len máloktorý slovenský používateľ obľúbenej sociálnej siete neznámemu mladíkovi odpovedal pozitívne. Aj táto diskusia tak dáva našej spoločnosti zrkadlo, aká je Slovensko krajina očami jej vlastných obyvateľov.

Varujú pred netoleranciou aj útokmi

V trpkých komentároch mladíkovi chodiť po ulici ako crossdresser rozhodne neodporúčali. Dôvody na to boli rôzne, najčastejšie sa ale skloňoval dôvod netolerantnosti Slovákov a objavili sa aj obavy z útokov.

„V mojom malom rodnom meste žije jeden crossdresser a maskuje sa naozaj pekne, aj keď je pravda, že vyzerá ako žena a veľa ľudí ani nepostrehne rozdiel. Ak budeš len prechádzať ulicami, len veľmi málo ľudí si ťa môže všimnúť a nič sa ti nemusí stať. Ak ale plánuješ žúrovať, existuje veľmi veľká pravdepodobnosť, že ťa verbálne, alebo pokojne aj fyzicky v tejto krajine napadnú,“ napísal jeden z diskutujúcich.

Ďalší pridal podobný názor. „Som zo Slovenska a neodporúčam ti to robiť. Slovensko síce nie je anti-LGBTQ, ale žijú tu ľudia, ktorí by ťa za niečo také určite vymlátili,“ napísal, no zároveň dodal, že aj keď väčšine to je jedno a prinajhoršom sa na crossdresserov ostatní divne pozerajú, môže sa stať, že skrátka bude mať smolu a môže dúfať, že ho nezabijú.

Homofóbne a transfóbne Slovensko

Iní používatelia Redditu ale reagovali, že Slovensko vnímajú ako silne homofóbnu a transfóbnu krajinu plnú dezolátov, ktorí na ľudí z LGBT+ komunity bezdôvodne útočia, pričom sú často aj chránení. V komentároch na danú otázku tiež mnohí spomenuli teroristický útok na Zámockej v Bratislave.

V súvislosti s tým si v odpovediach neboli diskutujúci istí ani bezpečím v našom hlavnom meste. Práve Bratislava je totiž dlhodobo vnímaná ako liberálne mesto plné rôznorodých ľudí. Ani tam to ale podľa niektorých nie je pre crossdresserov úplne bezpečné.

Čo sa týka Nových Zámkov, tie väčšina diskutujúcich odporúčala úplne opustiť.

Z položenej otázky nie je zrejmé určiť, či ide o zahraničného turistu alebo o Slováka, ktorý chcel zistiť, ako to v našej krajine s crossdressermi je a či sú ostatnými tolerovaní. Odpovede ho podľa jeho slov doviedli k slzám, pretože sa len nedávno dokázal identifikovať a desí sa toho, ako to povie svojim rodičom a blízkym priateľom. Príspevok a komentáre v ňom zároveň ukázali, čo si Slováci o svojej krajine myslia. A dobré to nie je.