Mnohí ho nepoznajú, no musíte ho vidieť: Tento seriál získal až 6 cien Emmy, s dabingom je na obľúbenej streamovacej službe

Tohtoročné prestížne ocenenia Primetime Emmy Awards, oslavujúce televíznu a seriálovú tvorbu, sú rozdané. A ako sa dalo očakávať, najväčší favoriti večera v počte nominácií si napokon odniesli ocenení najviac. Akadémia televíznych umení a vied (ATAS) tento rok ocenila aj finálnu sériu úspešného seriálu Boj o moc, ktorý poznajú najmä predplatitelia streamovacej platformy HBO Max. O čom tento seriál je, a prečo by ste ho mali vidieť?

Seriál Boj o moc (Succession) si pozornosť kritikov a aj divákov získal už svojou prvou sériou. Tá bola uvedená ešte v roku 2018 a minulý rok sa seriál svojou 4. sériou s divákmi rozlúčil.

Príbeh o mediálnom magnátovi

Autorom projektu je britský tvorca a scenárista Jesse Armstrong, ktorý do seriálu zakomponoval príbeh, ktorý akoby sa ponášal na skutočnosť. V centre diania stojí Logan Roy a jeho štyri deti, ktorí riadia jeden z najväčších mediálnych a zábavných konglomerátov na svete.

Dráma, odohrávajúca sa v New Yorku, skúma témy moci, politiky, peňazí a rodiny, keď sa starnúci otec rozhodne zo spoločnosti Waystar Royco odstúpiť. Jeho potomkovia tak začnú uvažovať o svojej budúcnosti. Samozrejme, každý zo štyroch súrodencov sa počas svojho života niekam posunul a nie každý z nich má záujem o vedenie spoločnosti, teda až na niektoré výnimky. Zdá sa ale, že postupne si každý z potomkov uvedomí, že viesť takú veľkú spoločnosť nemusí byť to najhoršie, no a tu nastane boj o moc.

Inšpirovaný skutočným príbehom Ruperta Murdocha?

Mnohí diváci i kritici sa zhodli na tom, že príbeh seriálu Boj o moc sa v niektorých momentoch až nápadne podobá na príbeh známeho mediálneho magnáta Ruperta Murdocha, majiteľa spoločností News Corp či Fox Corporation. Tvorca seriálu Armstrong ale poprel, že by sa životným príbehom známeho magnáta vôbec inšpiroval.

V hlavných a vedľajších úlohách seriálu sa predstavujú Brian Cox, Jeremy Strong, Matthew Macfayden, Sarah Snook či Kieran Culkin. Všetky štyri série si môžete pozrieť s dabingom na streamovacej platforme HBO Max.