Ministerka tohto európskeho štátu chce rozdávať mladým ľuďom 20 000 eur. Siahnuť chce do vrecka tým najbohatším

Španielska ministerka navrhuje, aby mladí ľudia postupne dostávali po dosiahnutí osemnástich rokov sumu vo výške 20 000 eur. Tá má slúžiť na vzdelanie alebo na rozbehnutie vlastného biznisu. Chce tak zabezpečiť rovnakú príležitosť pre každého. O financovanie príspevku sa majú postarať tí najbohatší.

Chce zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých

Španielska ministerka práce Yolanda Díazová navrhla program na riešenie sociálnej nerovnosti, v rámci ktorého by každý mladý človek v krajine dostal 20 000 eur na štúdium, odbornú prípravu alebo založenie podniku po dosiahnutí veku 18 rokov, informuje The Guardian. Podľa Díazovej platformy Sumar, ktorá túto politiku oznámila pred predčasnými parlamentnými voľbami v Španielsku (konať sa budú 23. júla), by táto iniciatíva stála 10 miliárd eur. Peniaze chce získať zvýšením daní bohatým.

Cieľom je zaručiť rovnosť príležitostí bez ohľadu na rodinné zázemie alebo príjmy ľudí. Platby by sa začali vyplácať vo veku 18 rokov a pokračovali by až do veku 23 rokov. Súčasťou pomoci by bola aj administratívna podpora, ktorá by ľuďom pomohla študovať, vzdelávať sa alebo založiť si vlastný podnik.

Nie všetci s jej návrhom súhlasia

„Ide o to, aby mladí ľudia mali budúcnosť a mali možnosť študovať alebo začať podnikať bez toho, aby to záviselo od ich priezviska alebo rodiny, z ktorej pochádzajú,“ povedal Díazová v stredu popoludní na stretnutí zahraničných spravodajcov v Madride.

Ministerka potvrdila, že politika nazývaná „univerzálne dedičstvo“ bude dostupná pre všetkých mladých Španielov bez ohľadu na ich ekonomickú situáciu a bude financovaná zo zdanenia ľudí, ktorí zarábajú viac ako 3 milióny eur ročne. Tvrdí, že práve kvôli tomu, že jej rodina nemala dosť peňazí na štúdium, nemohla nasledovať svoje sny.

Díazovej návrh rozdelil politikov na dve skupiny. Minister financií má napríklad vážne pochybnosti o tom, či by návrh fungoval aj v praxi. Tvrdí, že nie je rozumné takto rozdávať dotácie a granty bez akýchkoľvek obmedzení. Ďalší tvrdia, že Díazová nemá usporiadané svoje priority a mala by sa napríklad zamyslieť nad tým, ako vyriešiť nezamestnanosť, ktorá je najvyššia v Európe. Rodiny zo zárobkov ledva vyžijú a živnostníci sú taktiež v kritickej situácii.