Za jednu noc môžete zarobiť 270 eur: Známa automobilka otvorí novú nočnú zmenu, zamestnancov láka aj na tieto benefity

Príplatky za prácu v noci, respektíve cez víkend či vo sviatočný deň sú dnes už bežnou praxou u drvivej väčšiny zamestnávateľov. Automobilka Škoda však prichádza s dodatočnou, špeciálnou zmenou, ktorej finančné ohodnotenie sa hodí nejednému zamestnancovi, píše Topspeed.

Zamestnanci fabrík pod hlavičkou automobilového giganta Škoda budú mať čoskoro k dispozícii zaujímavú pracovnú možnosť. Podľa portálu Topspeed zavedie firma z Českej republiky dodatočnú pracovnú zmenu, ktorá ponúkne zamestnancom nevídané benefity.

Nočná zmena, ktorá sa pripravuje z piatka na sobotu, bola vymyslená najmä z toho dôvodu, že vo výrobe Škody sa nestíha a klienti tak dlho čakajú na svoje nové vozidlá. Obrovský dopyt po produktoch priviedol vedenie až k tomu, že novú zmenu ohodnotia doslova nadštandardne.

Za jednu noc až 270 eur

Ak pracujete vo firme Škoda a dobrovoľne sa rozhodnete, že máte záujem pracovať z piatka na sobotu, príplatok činí až 270 eur v hrubom, čo je v mnohých zamestnaniach možno až celotýždenný plat. Spoločnosť verí tomu, že ľudí ponúkaná finančná čiastka namotivuje a proces výroby sa tak niekoľkonásobne urýchli.

Presné časy trvania tzv. šiestej zmeny ešte odbory a ani portál Topspeed nekomentovali, no podľa dostupných zdrojov je základom to, aby sa pracovalo mimo horúčav, no zároveň bol pracovník schopný užiť si časť soboty doma s rodinou.