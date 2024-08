Ministerka Šimkovičová sa pýtala, kedy použila slovník neonacistu: Toto je jej posledný výrok, kedy sa tak stalo

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová zverejnila na sociálnej sieti video, v ktorom sa mimo iné pýtala signatárov petície za jej odvolanie, „kedy používala slovník neonacistu“. Na túto otázku reagoval riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher.

Poslal jej vysvetlenie

„Nakoľko sme sa k tejto petícii tiež pripojili, dovolím si pani ministerke odpovedať. Takýto slovník ste použili už mnohokrát, ale naposledy a veľmi verejne 3. júla počas rozhovoru pre portál Topky, v súvislosti s čím sme na vás podali aj trestné oznámenie pre podozrenie z podpory a šírenia rasizmu a antisemitizmu,” uviedol Weisenbacher.

Dodal, že ministerka Šimkovičová v predmetnom rozhovore uviedla: „Európa vymiera. Nerodia sa nové deti, pretože tu je pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase,“ uviedol Weisenbacher s tým, že ešte 4. júla IĽP podal trestné oznámenie na Šimkovičovú pre podozrenie z rasizmu a antisemitizmu.

Inštitút má podozrenie, že sa ministerka dopustila porušenia zákona, a to hanobenia rasy a podnecovania k národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti. „Vzhľadom na to, že tieto skutky spáchala ako verejný činiteľ, môže prichádzať do úvahy aj odňatie slobody na dva roky až päť rokov. Je nepochopiteľné, ako môže členka vlády SR hovoriť v takýchto intenciách o ‚bielej rase‘, akoby židovské alebo rómske deti boli neželané, akoby Slovensko nebola republika svojich občanov a občianok, ale akési kmeňové spoločenstvo postavené na etnickej a rasovej príslušnosti,” uzavrel právnik IĽP Daniel Grejták.