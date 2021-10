Minister Lengvarský povedal, ako budú prebiehať Vianoce. Každý, kto má záujem o 3. dávku, ju dostane

Dnešným hosťom relácie Televízie Markíza Na telo plus bol minister zdravotníctva Vladmimír Lengvarský. Hlavnou témou bola 3. vlna koronavírusu, variant delta a rovnako aj očkovanie, 3 .dávka vakcíny a stav v nemocniciach.

3. vlna sa na Slovensku začala začiatkom septembra, momentálne môžeme pozorovať rast vo všetkých parametroch. Niektoré okresy, kde je očkovanosť nižšia, majú momentálne viac prípadov. V týchto okresoch sa plnia aj nemocnice, najviac pacientov tvorí skupina neočkovaných ľudí. Variant delta sa ale časom bude vyskytovať aj v lepších okresoch, pôjde však len o ohniská. Vrchol pandémie sa ešte len očakáva, vlna sa však natiahne na dlhšie.

Minister si myslí, že hranicu 50 % zaočkovanosti prekonáme do konca roka, otázna je hranica 60 %. Tam to bude náročné, ak sa k tomu číslu vôbec priblížime, bola by to dobrá správa.

3. dávka vakcíny bude pre každého

Čo sa týka Vianoc, je to niečo, čo veľa ľudí zaujíma. Pohyb sa ani teraz výrazne neobmedzuje, neplánuje sa to ani do budúcna. Iné to však môže byť v najhorších okresoch. Čo sa týka stretnutí rodiny počas sviatkov, minister nechcel odpovedať, keďže je október. Lockdown sa však nechystá, zaočkovanosť by sa ešte mohla zvýšiť, rovnako aj kolektívna imunita, pretože veľa ľudí počas tretej vlny ochorenie prekoná. Na sviatky sa teda sprísnené opatrenia neočakávajú. Obmedzený nebude ani pohyb, minister odhadol, že okolo Vianoc by sme už mohli vo vlne postupne klesať.

3. dávka vakcíny by časom mohla byť dostupná pre všetkých, ktorí by o ňu mali záujem. Momentálne sa však plánovalo, aby sa podávala kritickým skupinám a teda seniorom, pacientom s pridruženými ochoreniami, zdravotníkmi, zamestnancami DSS. O 2-3 týždne, ak to schváli aj konzílium, k 3. dávke by sa mohli vedieť dostať všetci, no s postupnosťou podľa rizikovosti spomenutej vyššie. Čo sa týka zamestnávateľov, podľa Lengvarského by mali mať právo kontrolovať COVID pasy. “Téma povinného očkovania je definitívne pasé,” povedal minister v relácii.

Dodal tiež, že Ministerstvo zdravotníctva sa musí skôr snažiť presvedčiť o výhodách očkovania tých, ktorí nie sú rozhodnutí, ako antivaxerov. Podľa Lengvarského je ešte na Slovensku veľká skupina ľudí, ktorí majú z očkovania obavy, no nie sú výhradne proti vakcínam.

V súvislosti s povinným očkovaním sa najviac hovorí o profesiách, akými sú zdravotnícky personál, učitelia či vojaci. „Akékoľvek povinné očkovanie akejkoľvek skupiny ľudí je dnes nereálne,” potvrdil Lengvarský. Vysvetlil, že jedným z dôvodov, prečo nie je nutné vyvíjať takýto nátlak na zdravotníkov je aj to, že koronavírusom najviac ohrození pracovníci v nemocniciach sú vo vysokej miere zaočkovaní. Spomedzi lekárov a zdravotných sestier pracujúcich napríklad na jednotkách intenzívnej starostlivosti je zaočkovaných viac ako 90 percent ľudí.

Okrem samotnej prevencie je však dôležitá aj liečba. Aj keď sa nemocnice v posledných dvoch týždňoch opäť plnia, mnoho nakazených sa lieči v domácom prostredí. Minister uviedol, že pacienti s pozitívnym PCR testom nad 65 rokov sa liečia už dostupným bamlanivimabom a v najbližšom období by sa mali dostať aj k liečivu regeneron. Ide o monoklonálne protilátky, ktoré podporujú imunitu. Obidve látky sú v procese hodnotenia Európskou liekovou agentúrou (EMA).

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude ohrozené

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku v žiadnom prípade nebude ohrozené. Ešte pondelok to v reakcii na nižšiu platbu štátu za svojich poistencov v tomto roku povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Rovnako informáciu potvrdil aj v živom vysielaní. “Ak niekto alebo niečo obmedzí zdravotnú starostlivosť, bude to len covid,” povedal.

„Žiadna nemocnica sa rušiť nebude, budú sa transformovať lôžka na základe presných analýz,” zdôraznil minister ohľadom reforiem v rámci Plánu obnovy. Zároveň dodal, že lôžka sa budú transformovať podľa veľkosti spádu, podľa náročnosti výkonov a podľa potreby materiálno-technického zabezpečenia.

Správu aktualizujeme.