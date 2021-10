Analytici: Pozerať na čísla nemá zmysel, dôležité sú regióny. Nakazených je násobne viac, úmrtia budú pribúdať

Keď odborníci z prostredia epidemiológie a zdravotníctva či analýz tvorili COVID automat, ktorý vláda schválila ešte v auguste, mali už poznatky o tom, že Slovensko bude v 3. vlne bojovať najmä s variantom delta. Dnes sme na začiatku októbra a zastúpenie tohto variantu je v 100 % vzorkách.

COVID automat už ale správne rátal s tým, že táto vlna nebude celoslovenská, no bude regionálna. Napriek tomu analytici z Dát bez pátosu upozorňujú, že COVID automat je nastavený príliš prísne. Farba okresu totiž ovplyvňuje aj susedné okresy, do úvahy sa berie aj zaočkovanosť rizikových vekových skupín (a ďalšie parametre) a okresy môžu získať tzv. žolíkov. To je napríklad prípad Bratislavy, ktorá už horšia ako červená nebude.

3. vlna bude zrejme dlhšia ako sa predpokladalo

Aj v najnovšom príspevku analytici poukázali na to, že sledovať celoslovenské čísla nemá až taký zmysel, dôležité je zachytiť ohniská v regiónoch. Ešte minulý týždeň po rokovaní vlády na zhoršenú situáciu v niektorých regiónoch upozornil aj šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík. Výraznejšia sa zhoršila situácia v Kysuckom Novom Meste a Čadci. Ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, tak región by mohol ísť až do čiernej farby. V okresoch Stará Ľubovňa a Skalica došlo podľa Mišíka k stabilizácii, analytici to vidia inak. Výraznejšie nárasty podľa neho vidieť v okrese Detva, Stropkov a Svidník.

V niektorých regiónoch je pozitivita aj 30 %, priemerne je to okolo 12 %, čo znamená, že nestíhame dostatočne trasovať a testovať všetkých a nakazených je násobne viac. Do 3 týždňov budú počty denných prípadov dvojnásobné, budeme teda rásť. Tento rast však bude miernejší, ako sa očakávalo. Znamená to, že krivka nepôjde strmo nahor, bude stúpať miernejšie a tým pádom aj dlhšie, čo by znamenalo, že 3. vlna nebude až taká rýchla.

Okresy, kde sa situácia prudko zhoršila

Analytici upozornili, že situácia je dramaticky iná na severe a na juhu a preto pozerať na priemerné čísla nemá zmysel. Potrebný je pohľad na regióny a ich rast za posledný týždeň v 7- dňovej incidencii:

Brezno narástlo na 5 násobok

Kežmarok a Stropkov na 4 násobok

Poltár, Gelnica a Hlohovec na 3 násobok

Niektoré okresy sa dostali na vysoké čísla:

Bardejov je v PCR cez 500 a PCR+AG na 661

Celý región za Tatrami je vysoko a rýchlo rastie

Kysuce a Orava sa dostávajú nad 500 a rýchlo rastú

Čiernu farbu v COVID Automate máme v číslach nad 250, rezort zdravotníctva tam však ešte žiadne okresy nezaradil, čo bol aj podľa analytikov správny krok, keďže automat je pomerne prísny. Ak by sme sa riadili číslami, čierny by bol Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník, Stropkov a Kysuce + Orava. Tieto okresy sa vedia dostať na dvojnásobky a na čísla 1000 (v PCR+AG pozitívnych za 7 dní na 100-tisíc obyvateľov) behom 7-10 dní.

Úmrtia budú pribúdať dvojnásobne

Čo sa úmrtí týka, za posledný týždeň ich bolo 72, ten predtým 27. To je za 14 dní 99 úmrtí, čo je asi 1% z počtu pozitívnych do obdobia 2 týždne dozadu. Teraz ich bude za najbližšie 2 týždne podľa analytikov dvojnásobok, lebo tak rastie počet infikovaných.

Na severe Slovenska treba byť ostražitý.