Milióny dobrovoľníkov 21 rokov hľadali mimozemský život. Získané údaje vedci teraz vyhodnotia

Aj keď sa doteraz žiaden rukolapný dôkaz objaviť nepodarilo, vedci ani laici sa nevzdávajú nádeje. Práve preto od roku 1999 bežal projekt, v rámci ktorého milióny dobrovoľníkov po celom svete pátrali po dôkazoch o mimozemskom živote. Po 21 rokoch prišiel čas získané údaje vyhodnotiť.

Ešte v roku 1999 spustili vedci z univerzity Berkeley projekt s názvom [email protected] (Search for Extraterrestrial Intelligence – v preklade pátranie po mimozemskej inteligencii), v rámci ktorého milióny dobrovoľníkov po celom svete hľadali dôkaz o existencii mimozemského života. Po 21 rokoch však prišiel čas projekt na chvíľu ukončiť a ako informuje portál CNN, hibernácia začína už čoskoro, a to 31. marca.

Vedci na stránke univerzity uviedli, že od dobrovoľníkov im prichádzalo čím ďalej, tým menej údajov, nastal preto čas vyhodnotiť všetko, čo sa za 21 rokov podarilo zhromaždiť. Úlohou vedcov bude v dohľadnej dobe všetky údaje podrobne analyzovať a o zisteniach napísať vedeckú publikáciu.

Ako projekt [email protected] vlastne fungoval? Stačilo, ak si dobrovoľníci bezplatne do počítača stiahli rovnomenný program. Ten následne zhromažďoval a analyzoval dáta získané z rádioteleskopov. Vzhľadom na to, že pre jediný počítač by takáto úloha v roku 1999 bola príliš náročná, vedci úlohu takpovediac zadelili jednotlivým počítačom v domácnostiach dobrovoľníkov, ktoré ju poľahky zvládli.

Program fungoval ako šetrič obrazovky, dobrovoľníci teda v podstate nemuseli nič robiť. Program vykonával prácu namiesto nich v čase, keď počítač nebol aktívne užívaný. Vedci teda za pomoci miliónov počítačov v domácnostiach vytvorili akýsi virtuálny superpočítač. Odborníci dodávajú, že aj keď sa projekt ukladá na dobu neurčitú na spánok, ešte celkom nekončí a verejnosť sa na hľadaní mimozemského života bude môcť v budúcnosti podieľať aj naďalej.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for [email protected] in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

