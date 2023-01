45-ročný muž investuje dva milióny do omladzovania. Chce byť v kondícii 18-ročného človeka

Ak by ste mali obrovské množstvo peňazí, čo by ste s nimi robili? Kúpili by ste si dom, auto, užívali si, cestovali a nemuseli nikdy pracovať? No ľudia, ktorí to už zažili. si uvedomujú, že to najdrahšie — zdravie a čas — si kúpiť len tak ľahko nevedia. Preto sa multimilionár Bryan Johnson pokúša omladiť svoje telo.

Ako píše portál IFLScience s odvolaním sa na Bloomberg, 45-ročný Johnson si najal tím lekárskych špecialistov s cieľom, aby mu pomohli mať „mozog, srdce, pľúca, pečeň, obličky, mechúr, penis a všetko ostatné“ ako 18-ročný muž.

Samozrejme, nie tak, že by podstupoval transplantácie (čo by pri mozgu bol asi problém…), ale nastavením režimu a liekov tak, aby sa jeho starnutie zvrátilo.

Diéta a cvičenie za dva milióny

Jeho tím mu teda nariadil neprekvapivý diétny a cvičebný režim. Johnson sa drží veganskej stravy, denne konzumuje 1 977 kalórií a dokonca dodržuje aj presne vymedzený spánok. Pritom konzumuje množstvo liekov a doplnkov výživy. Medzitým, ako uvádza Popular Mechanic, vedci pozorne sledujú všetky parametre od funkcie čriev, cez množstvo tuku až po nočnú erekciu. Následne podľa toho upravujú lieky a doplnky výživy.

Johnson zatiaľ tvrdí, že má dobré výsledky, zlepšil sa mu krvný tlak a kapacita pľúc. Na svojej stránke píše, že má 44 rokov, no biologický vek má momentálne 36 rokov a toto číslo chce znižovať.

Rovnaký efekt v podstate zadarmo

Je dlhodobo známe, že vyvážená strava a dostatok pohybu sú najlepší spôsob, ako sa držať zdravý, takže za dva milióny je to pomerne drahá diéta. Pravdou je, že vďaka tímu lekárov a dôslednému monitorovaniu zdravia má lepší prehľad o svojom tele, no v konečnom dôsledku niečo veľmi podobné dokáže dosiahnuť každý z nás a nemusí na to míňať milióny.