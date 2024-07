Milana Mazureka v europarlamente odmietajú aj jemu podobní. Ultrapravicová frakcia ho neprijme do svojich radov

Európa suverénnych národov (ESN), nová politická frakcia v Európskom parlamente (EP), združená okolo krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), si podľa agentúry DPA pozorne vyberá svojich členov a z dvojčlennej zostavy slovenskej strany Republika má záujem iba o Milana Uhríka, kým Milana Mazureka odmieta. Informuje o tom spravodajca TASR.

Spolupredsedami skupiny by podľa DPA mali byť René Aust z Nemecka a poľský europoslanec Stanislaw Tyszka. Jedným z podpredsedov ESN je aj Milan Uhrík z Republiky, ktorý to v stredu večer oznámil v správe pre médiá. DPA upozornila, že suverenisti sa budú spočiatku skladať z 25 poslancov z celkovo ôsmich krajín, z toho 14 je z AfD. Ide zatiaľ o najmenšiu frakciu v zákonodarnom zbore EÚ. Nemecká strana, ktorú v júni odmietli prijať do skupiny Identita a demokracia (ID) a nemali o ňu záujem ani Európski konzervatívci a reformisti (ECR), nakoniec našla dosť poslancov, hlavne z krajín strednej a východnej Európy.

Nová frakcia

Frakcia ID medzitým zanikla, ale ani nová skupina ultrapravicových síl Patrioti pre Európu neprejavila záujem o poslancov z AfD. K ESN sa pripojili europoslanci z Poľska, Slovenska, Maďarska, Česka, Bulharska, Litvy, ale aj z Francúzska a zo Španielska.

Nová skupina podľa pravidiel EP musí informovať predsedníčku europarlamentu Robertu Metsolovú o svojom vzniku a v politickom vyhlásení definovať hodnoty, ktoré chce presadzovať a tiež hlavné politické ciele. Maximilian Krah, škandálmi opradený politik AFD, vylúčený z delegácie strany v EP za kontroverzné vyjadrenia o nacistickej minulosti Nemecka, nie je súčasťou novej skupiny.

DPA upozornila, že k suverenistom sa hlásia väčšinou členovia malých strán, ktoré sú extrémne nacionalistické, euroskeptické, vystupujú proti NATO, niektoré sú viac, iné menej proruské a poľská Konfederácia slobody a nezávislosti (Konfederacja) zastáva dokonca antisemitské pozície.

AfD ako „hnací motor“ novej skupiny si podľa DPA dáva podmienky, koho do skupiny zoberie a koho nie a v stredu odznela informácia, že nechce spolupracovať s poľským poslancom Grzegorzom Braunom (Konfederacja), ktorý vlani v decembri v EP nainštaloval židovský svietnik a potom ho uhasil hasiacim prístrojom. AfD odmieta aj Milana Mazureka zo strany Republika. Spolupredsedníčka AfD Alica Weidelová nedávno pre nemeckú spravodajskú televízni stanicu n-tv povedala, že „s extrémistami sa nevyjednáva“ a že si chcú pozorne skontrolovať, kto sa môže pridať do frakcie.