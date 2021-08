Meteorológovia vyhlásili výstrahu pred búrkami na územie celého Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojej internetovej stránke.

Druhý rizikový stupeň platí pre celé západné Slovensko. V Bratislavskom kraji je vyhlásený približne od 8:00 do 17:00, v Trenčianskom od 9:00 do 19:00, v Nitrianskom od 12:00 do 19:00 a v Trnavskom približne od 8:00 do 17:00.

Druhý rizikový stupeň platí aj pre stredné Slovensko okrem severných okresov Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Čadca. V týchto okresoch platí počas dňa prvý stupeň výstrahy. Druhý rizikový stupeň bude na strednom Slovensku približne od 12:00 do 20:00.

Pre väčšinu východného Slovenska je vyhlásený prvý stupeň meteorologickej výstrahy. Od 14:00 však SHMÚ vyhlásil výstrahu druhého stupňa pred búrkami aj pre okresy Levoča, Medzilaborce, Poprad, Rožňava, Gelnica a Spišská Nová Ves. Platiť bude do 20:00.

Meteorológovia zároveň varujú pred silným vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa vyhlásili okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín.

Pozor aj na povodne

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil v niektorých okresoch hydrologickú výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami. Tie hrozia v okrese Myjava, na strednom Považí, na severe okresu Žilina a v povodí rieky Rajčanka, ďalej v regióne Kysúc, v okrese Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Brezno, Veľký Krtíš a Revúča. Výstraha druhého stupňa platí do 20:00. V ďalších 34 okresoch platí výstraha prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojej internetovej stránke.

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch,“ informoval SHMÚ.