Meteorológovia šokovali ďalšou predpoveďou na zimu 2024/2025. Slováci môžu očakávať nečakaný zvrat v počasí

Hoci sme vás už informovali o tom, že tento rok to na husté sneženie nevyzerá, teraz poznáme ešte dlhodobejšiu predpoveď, ktorá sa zamerala aj na prvé mesiace budúceho roka. Práve počas nich by totiž malo dôjsť k prekvapivým zvratom.

Ako informuje portál Meteo giornale, očakáva sa, že zima 2024/2025 sa bude v Európe vyznačovať nepravidelnými snehovými zrážkami. Aktuálne predpovede naznačujú začiatok sezóny s nie veľmi priaznivými podmienkami na sneženie, ale s možným nárastom snehových zrážok od budúceho roka.

Zvrat nastane až vo februári

V decembri bude väčšina Európy zaznamenávať podpriemerné snehové zrážky. Oblasti kontinentu, najmä stredná a južná Európa, môžu zaznamenať nedostatok snehových zrážok. To znamená zlé správy pre Slovákov, ktorí sa tešili na zasnežené Vianoce. V januári sa poveternostné podmienky výrazne nezlepšia.

Ak ste sa tešili na radovánky v snehu, stavanie snehuliakov a zasneženú krajinu, nemusíte mať však hlavu v smútku.

Február by mal byť totiž zlomový a priniesť snehové zrážky aj do stredoeurópskych oblastí. Slováci môžu očakávať priemerné snehové zrážky, zatiaľ čo v západných Alpách a na pobreží Jadranského mora to budú zrážky mierne nad priemerom, čím sa zlepšia podmienky na zimné športy ako napríklad lyžovanie.