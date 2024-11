Čoskoro k nám vtrhne masa studeného vzduchu: Teploty výrazne klesnú a sneženie zasiahne aj nížiny. Vieme, kedy k tomu dôjde

Viaceré časti Slovenska v noci a ráno zasiahlo sneženie, no i mrznúce mrholenie. Cesty sa premenili na ľad, na mnohých úsekoch preto zvýšte opatrnosť.

Ako informuje iMeteo, cestári aktuálne hlásia sneh do 1 centimetra v okolí Hút, Tatranskej Polianky, Tatranskej Lomnice a Bardejova. Zľadovatený sneh je aj na cestách v okolí Pavčinej Lehoty a Jasnej.

Príde výrazné oteplenie

Aktuálne sa zdá, že prítomnosť zimného počasia bude trvalejšia, postupne sa bude ochladzovať a sneženia bude pribúdať. Dnešné teploty však budú vyššie ako včera. Pohybovať sa budú medzi +4 a +9 °C. Vo výške 1 500 metrov počas dňa vystúpia na 0 °C. Piatok bude polooblačný, píše TASR.

Aj keď sa zdá, že sa na víkend oteplí, i keď len minimálne, už v priebehu budúceho týždňa nás zasiahne prvý výraznejší vpád studeného vzduchu. Ten má podľa iMeteo potenciál priniesť výraznejšie sneženie. To by tentoraz mohlo zasiahnuť aj nížiny.

Za výrazný znížením teplôt môže stáť rozpad polárneho víru. Ten do Európy prinesie veterné počasie, ktoré môže byť miestami aj nebezpečné.

„Z oblasti Grónska sa bude v nadchádzajúcich dňoch veľmi pomaly presúvať oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá by sa na začiatku budúceho týždňa mala dostať nad Pobaltie, vďaka čomu sa do Európy od severu dostane veľmi výrazná masa studeného vzduchu,“ píše portál.

Vysvetľuje tiež, že práve táto masa k nám prinesie veľmi chladné počasie, ktoré zasiahne prakticky celú Európu. Najneskôr v stredu 20.novembra ráno začne studený front postupovať aj cez Slovensko.

Studený front so sebou prinesie snehové zrážky aj do kútov krajiny, ktoré zatiaľ obchádzali. Na kalamitu to podľa terajších predpovedí nevyzerá, situácia sa však ľahko môže zmeniť.