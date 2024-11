Rozkošná vianočná reklama od spoločnosti Disney zaujala aj bez slov. Ľudia sa jej nevedia nabažiť

Vianočný čas sa blíži a spoločnosti začínajú vyťahovať vianočné reklamy. Zatiaľ čo niektoré stavajú na klasiku, bez ktorej si už Vianoce nevieme predstaviť, iné sa snažia prekonať ich minuloročné počiny. Najnovšie sa k nim pridala aj spoločnosť Disney s reklamou, ktorá na ľudí zapôsobí aj bez slov.

Ako informuje portál Mail Online, celosvetová filmová spoločnosť včera odpremiérovala svoju srdcervúcu vianočnú reklamu na rok 2024, ktorú režíroval manžel Rity Ory Taika Waititi a v ktorej vystupuje prekvapivo roztomilá animovaná chobotnica. Namiesto toho, aby v nej však čokoľvek propagovali, rozhodli sa ísť cestou krátkeho animovaného filmu so silným posolstvom.

Milý príbeh o chlapcovi a chobotničke

Krátky film Disney Holiday Short: The Boy & The Octopus (Chlapec a Chobotnica) sleduje cestu dieťaťa, ktoré počas dovolenky pri mori zistí, že sa mu na hlavu prilepil zvedavý tvor. Po návrate domov si chlapec s chobotnicou vytvorí skutočné priateľstvo tým, že svojho nového spoločníka zoznámi so svojím životom na súši, a následne sa roztomilú chobotnicu rozhodne oboznámiť s čarom Vianoc.

Chlapec rýchlo pochopí, že malá chobotnica veľmi túžiť spoznať všetko, čo svet ponúka, a spustí plán, ako to uskutočniť – s pomocou Santa Clausa.

Hoci je reklama najmä ukážkou toho, že sa dajú spojiť aj zdanlivo nespojiteľné svety a že čaro Vianoce prekoná všetky prekážky, pre nadšencov Disney rozprávok sa tu tiež skrývajú odkazy na klasické rozprávky Disney ako Moana (2016), Lilo a Stitch (2002) a Toy Story (1995). V reklame navyše zaznie pieseň „Part of Your World“, z klasického Disneyho filmu Malá morská víla (1989).

Taika Waititi sa k reklame vyjadril nasledovne: „Príbehu sa podarilo spojiť pocity, ktoré zažívate počas sviatkov, a radosť, dobrú vôľu a všetko ostatné s tými istými emóciami a citlivosťou, ktoré máte z Disneyho filmov. Myslím, že idú ruka v ruke a je to dokonalá súhra – a len Disney mohol niečo také vytvoriť… so mnou.“

Vyzerá to tak, že myšlienku reklamy ľudia ihneď pochopili, čo vyplýva z pozitívnych komentárov, ktoré sa pod videom na platforme YouTube stále hromadia. „Nečakala som, že budem plakať nad 4-minútovým krátkym filmom. Taký rýdzi a srdcervúci. Skvelý herecký výkon od Solomona Horta!“ okomentovala diváčka.

„Bola som v poriadku, kým nezačala hrať hudba… potom som okrem toho, že som spievala texty, ktoré mi tak prirástli k srdcu, celý čas plakala. A to mám 70 rokov a celý život som milovala disneyovky. Vďaka Disney a Taika, dobrá práca,“ pridala sa ďalšia. „Nádherný príbeh, ktorý ma, áno, rozplakal,“ píše zas tretia.