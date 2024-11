Megaprojekt za 20 miliárd môže byť minulosťou. Spali sme v malej hostelovej kapsule, spolubývajúci neboli nadšení

Dobrého čítania nie je nikdy dosť. Pravidelní čitatelia nášho portálu vedia, že u nás nájdu vždy zaujímavé a pútavé čítanie. Niekedy sa ale môže stať, že nezachytíte všetko, a tak vám môžu uniknúť niektoré z našich článkov z kategórie PREMIUM, ktoré rozhodne stoja za pozornosť. Preto vám ich prinášame opäť v našom prehľade.

Kovačič o 360°

360 má divákom a diváčkam priniesť to, čo sa z televízií už vytratilo, a síce kritické politické reportáže a investigatívu. „Okrem toho budeme robiť aj to, čo doteraz nikto nerobil – budeme vo videách zrozumiteľne vysvetľovať komplikované kauzy. Ja budem mať na starosti primárne debaty, duely a rozhovory. A hosťami v mojom prípade budú ako politici, tak experti. Teda budem robiť to, čo dlhé roky predtým,“ uviedol pre interez Michal Kovačič.

Internetové médium, ktorého účelom je produkovať kritickú a slobodnú žurnalistiku, spustia už 17. novembra – na výročie Nežnej revolúcie. Exkluzívne pre interez Michal Kovačič v našom článku prezradil viac.

Viac si prečítate tu: Kovačič o projekte 360°: Meno jedného z prvých diskutujúcich majú už potvrdené, tento hosť zavíta do úvodnej debaty

Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku

Mala to byť dovolenka s kamarátmi, napokon sa zo série podivných vecí udiala záhada, ktorá ani po 10 rokoch nemá vysvetlenie.

Naša redaktorka opísala zmiznutie mladíka v Nemecku, ktoré započalo výletom s kamarátmi do letoviska v Bulharsku. Po potýčke s neznámou skupinou ľudí nasledoval sled zvláštnych okolností, ktoré vyvrcholili jeho útekom z letiskovej haly. Odvtedy ho nikto nikdy nevidel.

Viac o tomto podivnom prípade sa dozviete tu: Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 10 rokov

Ivy Mike a vstup do vodíkovej éry

Keď sa zhodenie bômb na Hirošimu a Nagasaki podpísalo na ukončení 2. svetovej vojny, bežným ľuďom ani nenapadlo, že by mohli vzniknúť aj oveľa silnejšie jadrové zbrane. No dôkaz o tom, ako sa mýlili, prišiel už čoskoro. Len 7 rokov po atómovom bombardovaní Japonska sa objavil test bomby Ivy Mike, prvej vodíkovej, čiže termonukleárnej bomby.

Ostrov, na ktorom bola odpálená, prakticky v sekunde zmizol a sila, ktorou bomba explodovala, šokuje dodnes. Bolo by to, ako keby na ostrove bolo odpálených 1000 hirošimských bômb.

Viac o tomto teste si prečítate tu: Prvý test vodíkovej bomby: Ivy Mike bol 1000-krát silnejší ako bomba v Hirošime, ostrov Elugelab sa v sekunde vyparil

Neznámy klenot u susedov

Doslova a do písmena ho môžeme nazvať skrytým klenotom Poľska. No schválne, dajte si ruku na srdce a skúste sa sami seba opýtať, či ho máte na svojom cestovateľskom zozname miest, ktoré túžite navštíviť. Ak je vašou odpoveďou „nie“, možno je najvyšší čas to zmeniť.

Naša redaktorka navštívili Lodž a zisťovala, čím je unikátna. V článku vám priniesla informácie nielen o doprave, ale aj o tom, čo v meste nájdete, a prečo by ste si ho mali zapísať na svoj cestovateľský zoznam.

Článok o meste Lodž nájdete tu: Ste tu za 20 eur: Boli sme v neznámom klenote u našich susedov, možno ste o ňom nikdy nepočuli, šup sem za lacným výletom

Prenájom vianočných stánkov

Tohtoročné Vianoce sa už nezadržateľne blížia a s najkrajším sviatkom sú bezpochyby spojené aj trhy. V najväčších slovenských mestách návštevníci narazili na nejeden cenový extrém, ktorý následne zdieľali na sociálnych sieťach a postupne sa k nim pridali doslova desiatky ďalších nespokojných zákazníkov.

Vzhľadom na vývoj súčasnej situácie, energií a maloobchodných cien môžeme predpokladať, že aj tento rok si pri návšteve trhov siahneme hlbšie do vrecka. Alebo nie? Jedným z hlavných indikátorov je rozhodne výška nájomného za stánok. Aké budú ceny tento rok? To zisťoval náš kolega.

Viac sa dozviete tu: V Bratislave zaplatia aj 15 800 eur, v tomto meste nemôžu predávať punč. Takýto je prenájom stánkov na vianočných trhoch

Parádne termálne kúpele u našich susedov

Len si predstavte túto idylku — ležíte v horúcej vode pod holým nebom, pozorujete hviezdy a užívate si paru, ktorá sála do výšin. Ak túžite presne po takomto zážitku, viete si ho dopriať aj u nás doma na Slovensku, no v rámci kratšieho výletu môžete vyraziť aj k našim susedom, zmena prostredia totiž vždy dobre padne.

Naša redaktorka opisuje horúci poklad, ktorý sa nachádza približne hodinu cesty autom z poľského mesta Lodž, necelé dve hodiny od Varšavy alebo okolo štyroch hodín z Krakova. Ide o Termy Uniejów, ktoré zaujmú napríklad s jacuzzi na skale a v komplexe týchto termálnych kúpeľov nájdete viacero vnútorných aj vonkajších bazénov a tiež aj saunový svet. A ceny? Tie začínajú od smiešnych 7 eur.

Viac sa dozviete tu: Len za 7 eur sa okúpete v 34°C vode: U našich susedov sme našli parádne termálne kúpele, pre Slovákov sú skrytým klenotom

Nacistická vila v Bratislave

Na periférii bratislavského Nového Mesta sa nachádza jeden zo skrytých pokladov našej najväčšej metropoly. Hneď vedľa areálu Dopravného podniku už dlhé desaťročia existuje malý a nenápadný park, v ktorom je ukrytá vila. O jej existencii vedia len miestni obyvatelia a znalejší nadšenci histórie.

Náš redaktor opísal históriu lokality, ktorá je dodnes známa ako Majer Jurajov dvor a zhováral sa tiež o budúcnosti tejto vily, ktorá je cennou súčasťou histórie hlavného mesta.

Letisko za 20 miliárd

Je dosť možné, že o letisku Kansai International Airport ste ešte nepočuli. Ide pritom o významný stavebný a inžiniersky počin, ktorý zhltol miliardy eur. Stalo sa prvým letiskom vybudovaným takpovediac uprostred ničoho – v oceáne.

Naša redaktorka sa pozrela na informácie ohľadom tohto megaprojektu, ale aj na to, akým problémom momentálne čelí a či sú vôbec riešiteľné. Je totiž možné, že letisko jednoducho skončí pod hladinou oceánu.

Viac sa dozviete tu: Megaprojekt stál 20 miliárd. Letisko, ktoré je svetovým unikátom, sa však už čoskoro môže stať minulosťou

Noc v hostelovej kapsule

O tomto koncepte nocľahu ste už isto počuli, no napokon ste sa radšej rozhodli pre tradičné ubytovanie. Naša redaktorka si povedala, že do toho pôjde a vybrala si hostel priamo na Obchodnej ulici v Bratislave.

Vo svojej reportáži zhrnula svoje pocity z ubytovania, opísala komfort, ale aj úskalia takéhoto prenocovania, a tiež veľmi kriticky opisovala aj svoj rušný príchod a odchod zo samotného ubytovania.

Viac sa dozviete v reportáži tu: Spala som v kapsule veľkej len 90 cm za 28 eur: Celú noc ma budili nepríjemné zvuky a spravila som veľkú chybu