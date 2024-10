Kovačič o projekte 360°: Meno jedného z prvých diskutujúcich majú už potvrdené, tento hosť zavíta do úvodnej debaty

Michal Kovačič bol dlhoročnou tvárou televízie Markíza, po upozornení na cenzúru a snahu o kontrolu spravodajstva však napokon dostal výpoveď. Spolu s kolegom Adelom Ghannamom a bývalou redaktorkou niekdajšej RTVS Barborou Šišolákovou spoločne spúšťajú nový projekt 360°.

Internetové médium, ktorého účelom je produkovať kritickú a slobodnú žurnalistiku, spustia už 17. novembra – na výročie Nežnej revolúcie.

Začnú už čoskoro

360 má divákom a diváčkam priniesť to, čo sa z televízií už vytratilo, a síce kritické politické reportáže a investigatívu. „Okrem toho budeme robiť aj to, čo doteraz nikto nerobil – budeme vo videách zrozumiteľne vysvetľovať komplikované kauzy. Ja budem mať na starosti primárne debaty, duely a rozhovory. A hosťami v mojom prípade budú ako politici, tak experti. Teda budem robiť to, čo dlhé roky predtým,“ uviedol pre interez Michal Kovačič.

