Medvedica skrížila na strednom Slovensku cestu dvom cyklistom. Video z toho, ako ju odohnali, sa stalo virálnym

Dvaja mladí jazdci z tímu Weldtite Cyklo Turiec zažili v lesoch na strednom Slovensku zážitok ako z akčného filmu. Pri zjazde v lese pri obci Kláštor nad Znievom im cestu skrížila medvedica, ktorá chránila svoje mladé. Medvedica k nim začala veľmi rýchlo bežať.

Jakub a Martin pohotovo zareagovali a medvedicu, ktorá k nim bežala, odohnali pomocou hluku, ktorý začali robiť. „Počas tréningu na bicykli sme s kamarátom skoro vrazili do medvedice s malým. Našťastie pre nás sa medvedica otočila tesne pred nami. Bola to celkom náhoda, ale my jazdíme v lese, so stretnutím s medveďom sa dá počítať,“ povedal pre Interez Jakub Linda.

Autentické video sa ihneď stalo virálnym. Mladíci vyviazli bez zranenia či inej ujmy na zdraví. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti vtipkujú, že začínajú kariéru „plašičov medveďov“.