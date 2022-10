Med bude stáť viac, ľudia zomrú v dôsledku zla: Čo v skutočnosti predpovedal Nostradamus o Putinovi a tretej svetovej vojne?

Internet v posledných rokoch zaplatili desiatky správ o tom, ako francúzsky astrológ Nostradamus predpovedal dianie v modernom svete aj napriek tomu, že žil a pôsobil ešte v 16. storočí. Teraz portál IFL Science informuje o tom, koľko pravdy je na jeho tvrdeniach o Putinovi a možnej svetovej vojne.

Michel de Nostredame, známy ako Nostradamus, po sebe zanechal desiatky rôznych predpovedí. Aj napriek ich všeobecnosti a nepriamosti sa niektorí ľudia rozhodli veriť im a čo viac, spojiť ich s niekdajšími, respektíve s budúcimi incidentmi, na ktoré vraj francúzsky mystik upozorňoval ešte pred 500 rokmi.

Hladomor, príchod Hitlera a najnovšie Vladimir Putin a tretia svetová vojna. Britský plátok Daily Star totiž vydal informáciu, podľa ktorej útržok textu z dielne Nostradama jasne opisuje vojenský konflikt na Ukrajine, Putinovu snahu o moc a následne aj ničivú tretiu svetovú vojnu, čo je však nepravdivá a zavádzajúca informácia.

Nostradamus vraj hovorí o tretej svetovej vojne

„Sedem mesiacov Veľkej vojny, ľudia mŕtvi v dôsledku zla. Rouen, Evreux nepadne do rúk kráľa. Žiadni opáti, mnísi, žiadni novici, ktorí by sa mali učiť; Med bude stáť oveľa viac ako sviečkový vosk,“ píše sa podľa IFL Science v texte francúzskeho „jasnovidca“, ktorý má odkazovať na prebiehajúci konflikt a hospodársku krízu.

Kde je teda v prípade Nostradama pravda? Naozaj bol obdarený víziou a všetky odkazy zanechal ako varovanie pre ľudstvo, alebo ide len o vykonštruované, vymyslené a umelo pospájané vety pripomínajúce reálne udalosti? V tejto téme vyhráva druhá možnosť. Preto aj ohľadom témy ďalšej svetovej vojny ide o konšpiráciu, nie pravdu.

Na predpovedaní budúcnosti je výhodné to, že čím sú predpovede vágnejšie, tým sa zväčšuje hranica o možnej spojitosti s ďalšími témami. To je tiež dôvod, prečo horoskopy nehovoria veci ako „pozor na kocku Lega, ktorú malý Daniel nechal v utorok na schodoch, alebo ťa čaká svet bolesti,“ miesto toho tam nájdete slová ako „Slnko v harmonickom aspekte zažijete veľké zmeny“, čo je tak nepresné a nejasné, že sa z toho môže vyčítať čokoľvek.

Kde je pravda v jeho predpovediach?

„Z hlbín západu Európy sa z chudobných ľudí narodí malé dieťa, ktoré jazykom zvedie veľkú tlupu; Jeho sláva bude stúpať smerom k ríši východu,“ napísal Nostradamus, pričom médiá to predstavili ako jeho predpoveď o narodení Adolfa Hitlera. Keby vám niekto povedal dopredu, že to boli slová venované osobe Hitlera, odrazu by ste hľadali spojenie, no inak nejde o žiadnu priamu nadväznosť, len vágnu predstavu.

Ak sa teda vrátime k otázke, čo povedal naozaj Nostradamus o vojne, Putinovi a kríze, odpoveď znie, že vôbec nič.