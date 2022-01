Zánik ľudstva, hladomor či klimatická kríza: Čo v skutočnosti predpovedal Nostradamus na rok 2022?

Ak by ste si zadali do vyhľadávača heslo “Nostradamus 2022”, našli by ste na viacerých bulvárnych stránkach predpovede toho, čo sa má v priebehu tohto roka na základe predpovedí muža menom Nostradamus “zaručene” vyplniť. Alebo aj nie.

Michel de Nostredame alebo tiež Nostradamus, žil v 16. storočí vo Francúzsku a bol lekárom. Do histórie sa však zapísal svojím dielom Les Propheties, v ktorom opísal proroctvá. V knihe je 12 kapitol tvorených 100 rýmovanými štvorveršiami, uvádza Invivomagazin.

Čím horšie, tým lepšie

Pozrime sa, čo hrozné (lebo čím horšie tým zaujímavejšie) nás má údajne čakať v tomto roku, ako o nich píše IFLScience.

Zánik ľudstva – Nostradamus píše: “Vidím oheň, ktorý spadne z neba”.

Toto proroctvo mnohí prirovnávajú k tomu, že Zem zasiahne veľký asteroid. Kto sa teraz zhrozil, mal by aj hneď upokojiť. Skaza sveta asteroidom sa tento rok s istotou blížiacou sa k 100 % nenaplní. Aspoň o pozorovaní obrovského telesa, ktoré by reálne ohrozovalo Zem, neexistujú žiadne záznamy. A ak by k tomu aj malo prísť, existujú plány, ako stretu s vesmírnymi telesami predísť.

Útok robotov – “Mesiac v temnej noci je nad vysokou horou. Nový nesmrteľný mudrc s vlastným mozgom to vidí: Jeho učeníci budú nesmrteľní, oči majú na juhu, ruky v lone a telá v ohni, uvádza sa v spisoch.

Na základe tohto tvrdenia sa niektorí ľudia domnievajú, že ide o informáciu o vzostupe strojov. Aj na toto si ešte budeme musieť chvíľu počkať.

Klimatická kríza – “Slnko bude také silné, že ryby v Čiernom mori sa budú variť vo vriacej vode,” píše sa vo verši.

Toto proroctvo má predpovedať klimatickú zmenu súvisiacu s nárastom teplôt. Tá sa však deje už dlhé roky a nielen tento rok.

Hladomor- “Med bude stáť viac ako vosk. Cena pšenice bude taká vysoká, že sa človek bude triasť. Jeho blížni ho budú jesť,” nájdeme v jeho predpovediach.

Ceny potravín rastú každým rokom, no vždy sa dá nájsť nejaká lepšia alternatíva, ako sa požierať navzájom.

Predpovede a realita

Ako ste mohli vidieť aj na týchto opisoch, čím ste pri proroctve vágnejší, tým je jednoduchšie tieto slová aplikovať na rôzne situácie. Rovnaký spôsob myslenia môžete nájsť aj v horoskopoch, kde sú predpovede mimoriadne všeobecné a symbolické. Tak je zaručený rôzny výklad, ktorý sa môže vzťahovať na viaceré situácie, ktoré prirodzene nastanú.

Skladanie takýchto symbolických textov išlo veľmi dobre aj Nostradamovi. Pripisuje sa mu napríklad predpovedanie nástupu Hitlera. Napísal však iba to, že sa v Západnej Európe narodí malé dieťa, ktoré zvedie tlupu ľudí a jeho sláva bude stúpať k východu. Na základe tohto proroctva sa začalo tvrdiť, že išlo o predpovedanie Hitlera. Pri pohľade na históriu však pokojne mohlo ísť aj o Napoleona či menej známych dobyvateľov.

Nostradamove texty boli už v čase písania tvorené archaickým francúzskym jazykom, do ktorého autor komponoval aj výrazy z taliančiny, gréčtiny či iných jazykov, uvádza Invivomagazin. Navyše, rôzne ďalšie vydania a verzie mali medzi sebou odlišnosti a niekedy sa medzi sebou výrazne líšili.

Čo z toho vyplýva? Nostradamove texty a predpovede si môžeme prečítať, pousmiať sa nad ich interpretáciou, a to je tak asi všetko. Jeho predpoveď na rok 2022, ale aj v podstate na všetky roky, je stále taká istá: Nemá žiadnu váhu a ak v texte nachádzame nejaký odkaz, je to viac dôkaz našej predstavivosti ako dôkaz toho, že čítame skutočne nejaký prorocký text.