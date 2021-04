Masaker začína už počas párenia: Čierne vdovy sú ešte brutálnejšie, než vedci predpokladali

V prírode je kanibalizmus pomerne bežným javom. Vedeli ste však, že čierna vdova zožerie samca skôr, ako stihnú dokončiť proces párenia? Následne si vyberie ďalšieho partnera, ktorého osud je už taktiež vopred spečatený.

Samček sa obetuje pre svoje potomstvo

Nová štúdia publikovaná v časopise Behavioural Processes informuje o bizarnom zistení, čierne vdovy sú podľa nej poriadne netrpezlivé. Svojho partnera začnú požierať ešte počas párenia, teda v čase, keď sa spermie samčeka presúvajú do tela samičky. Toto správanie vedci prvýkrát pozorovali u čiernej vdovy druhu Latrodectus mirabilis, ktorá sa vyskytuje v Južnej Amerike.

Ako informuje portál Daily Mail, podľa zistení kanadských vedcov až 70 % samíc zožerie svojho prvého partnera. Ak však už predtým k páreniu došlo, samca zožerie až 85 % samíc. Sexuálny kanibalizmus je v ríši hmyzu a pavúkov pomerne bežným javom, pričom častejšie sú to práve samičky, ktoré po párení svojich partnerov zjedia.

Podľa odborníkov to samičky robia preto, aby načerpali sily na donosenie práve splodeného potomstva. Niektoré teórie však tvrdia, že ku kanibalizmu dochádza preto, aby sa samčeky nemohli páriť s podpriemernými samičkami. Evolúcia to teda zariadila tak, že samček obetuje život pre svoje potomstvo.

Pojedanie partnera začína ešte počas párenia

Podľa portálu New Scientist, ak samička po párení zje svojho partnera, je nižšia pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti bude chcieť páriť s ďalšími. Aby toho vedci zistili o kanibalizme viac, pozbierali v Uruguaji niekoľko mladých samcov a samičiek. Následne ich držali v špecificky upravených klietkach a mapovali ich vývin. Počkali, kým samce aj samičky dosiahnu pohlavnú dospelosť. Následne 24 až 48 hodín pred párením umiestnili samičky do „arény“, aby si vytvorili pavučinu. Až potom vedci do klietky pridali samčeka, aby sa takpovediac zoznámili.

Z 21 samičiek len jedna ostala na ocot, zvyšných 20 kopulovalo počas pozorovania aspoň raz. 9 z 20 stretnutí skončilo už po prvom kole párenia, a to najmä preto, lebo samičky svojich milencov zožrali. Proces pojedania začal ešte počas párenia. Samica uchopila nohy samca a pokúšala sa dostať jeho brucho do svojich úst.

Zaujímavé je, že kanibalizmus zvyčajne nie je prekážkou, pokiaľ ide o prenos spermií do tela samičky, dôjde k nemu bez ohľadu na to, či sa samec stane potravou alebo nie. Vedci dodávajú, že v niektorých prípadoch samček sám samičke navrhne, aby ho zjedla. Odhalí jej svoje brucho, čím jej dá najavo, že je pripravený obetovať sa.