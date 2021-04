Sex má aj s mŕtvolou či iba s odrezanou hlavou. Bizarný experiment ukazuje, že moriaky sa pária s čímkoľvek

Zrejme si väčšina z vás predstaví chlapa v bielom plášti zatvoreného v laboratóriu. Možno človeka, ktorý sa nebojí bielych myší a pipetou niečo premiestňuje z jednej skúmavky do druhej. Pravdou však je, že veda môže niekedy vyzerať celkom inak. Dôkazom je bizarný experiment s moriakmi.

Pod pojmom „vedec“ si málokto predstaví skupinku ľudí, ktorí zanietene pozorujú páriace sa moriaky. V záujme vedy je však niekedy potrebné vykročiť zo stereotypu a urobiť niečo nezvyčajné, píše portál IFLscience. Dôkazom sú dvaja vedci, Martin Schein a Edward Hale, ktorí sa okolo roku 1960 v rámci výskumu zaoberali sexuálnym životom moriakov. Už v predchádzajúcich výskumoch sa im podarilo zistiť, že samec moriaka je ochotný spáriť sa v podstate s čímkoľvek.

How to seduce a turkey: the bizarre poultry sex experiments of the 1960s (Sorry, too soon?) https://t.co/Nw6T1E3auw pic.twitter.com/2gEfiDbXFW

— Atlas Obscura (@atlasobscura) November 25, 2016