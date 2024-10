Martina Schindlerová venovala ženám silný odkaz, ktorý im môže zmeniť život. Jej slová sa dotknú aj vás

Minulosť ju spravila silnejšou. Finalistka SuperStar sa netají náročným obdobím, ktoré si prežila. Po skúsenosti s toxickým vzťahom teraz radí ostatným ženám, aby v sebe našli odvahu a spravili rázny koniec, ktorý im zmení život k lepšiemu.

Dnes je najšťastnejšia a najvyrovnanejšia, aká kedy bola. Do tejto podoby speváčku Martinu Schindlerovú vyformoval toxický vzťah so žiarlivým exmanželom, ktorý ju naučil veľmi veľa. Ako sme uviedli v predošlom článku, lomcovali ňou pochybnosti, no napokon na sebe zapracovala a zvládla odísť z nefungujúceho vzťahu.

Pociťuje obrovskú vďaku

Prostredníctvom svojho príspevku na sociálnej sieti najnovšie pozdravuje všetky ženy, ktoré v sebe hľadajú odvahu a chcú sa zachrániť. „Teraz som už v inom štádiu života, chvála Bohu. Nemám dôvod sa už bahniť v minulosti, ale z obrovskej vďaky za to, ako si teraz žijem, cítim zodpovednosť, že ak mám príležitosť pomôcť, čo i len jednej žene, aby sa pozbierala a rozhodla odísť/utiecť, tak sa ešte pobahním,” uviedla speváčka na Instagrame.

Jej slová sa dotknú nejednej ženy, ktorá sa v nich nájde a zamyslí sa. „V rozhodných časoch v minulosti mi pomohli tieto uvedomenia: Milujem ťa a súčasne ti nedovolím mi ubližovať. Môžem ťa ľúbiť aj z bezpečnej vzdialenosti (v tej vzdialenosti sa vám to už samo rozleží). Moje bezpečie a zdravie – fyzické aj psychické, sú na prvom mieste,” pokračovala Martina. „Nemusím nič vydržať. Ak nič nezmením, budem presne takto žiť do konca života,” dodala speváčka.

Na čo sa treba zamerať?