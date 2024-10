Šokujúce priznanie Martiny Schindlerovej, z ktorého mrazí. Unikla pred minulosťou, ktorá ju dohnala k temným myšlienkam

Speváčka a finalistka SuperStar sa po dlhšej odmlke dostáva na výslnie. Opäť sa naplno venuje spevu, pripravuje veľkolepý koncert a najnovšie tiež moderuje reláciu Hitparáda TopTen. Zdá sa, že je vo svojom živle, zvlášť potom, čo má za sebou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hoci má Martina za sebou obdobie, ktoré nebolo práve najpríjemnejšie, nič neľutuje. Toxický vzťah s exmanželom Kamilom Haršánym, ktorý skončil vo väzení, je minulosťou, a tá ju spravila silnejšou. S odstupom času tak dokáže zhodnotiť, čo všetko sa dialo a má za sebou a o tejto skúsenosti otvorene prehovorila v rozhovore s futbalistom Jánom Ďuricom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)

Dnes je silnejšia a šťastnejšia

Ako sa speváčka priznala, vďaka tomu, čo si prežila, evolučne narástla. „Neviem si predstaviť ani iné okolnosti, za ktorých by som mohla viac narásť. Lebo som bola veľakrát v takej situácii, že teraz ma buď porazí, alebo sa zmením. Tak som sa zmenila, aby teda tie moje deti neboli siroty z matkinej strany,“ povedala speváčka na úvod a zároveň dodala, že na sebe musela veľa zapracovať, aby to celé zvládla a bola šťastná, čo sa jej aj podarilo.

Nebolo to však pre ňu vôbec jednoduché a objavili sa i pochybnosti. „Napríklad predtým, keby som sa pozrela tak ďalekohľadom do budúcnosti a uvidím, čo všetko si prežijem, tak poviem, že nie prosím, to nedám, to umriem, to sa nedá. Ale dala som to a som šťastná. Som šťastnejšia, ako som bola,” hovorí s nadšením Martina, ktorá je najvyrovnanejšia a najšťastnejšia, aká kedy bola.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)



Sama priznala, že je taká, aká mohla byť aj predtým. Veľmi veľa sa toho naučila práve vďaka tomu, čo si prežila. „Veľa mi dalo také posolstvo na konci jogy, taká teraz už moja kamarátka jogínka hovorí, že poďakujme sa našim priateľom a našim učiteľom, že nemáš nepriateľov, ale máš učiteľov,“ hovorí Martina.

Čo radí ostatným ženám?