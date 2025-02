Martina Schindlerová priznala, že roky čelí kritike. Dnes si z nej už nič nerobí a neprajníkom posiela jasný odkaz

Možno povedať, že dvojnásobná mama a speváčka začala nový život po tom, ako ukončila toxický vzťah. Naplno sa vrhla do práce, pričom jej kariéra sa rozbehla na plné obrátky. Spieva, moderuje Hitparádu TopTen a k tomu chystá veľkú akciu, ktorá je už za dverami. Prípravy vrcholia a speváčka je šťastím bez seba. Deň jej nepokazia ani neprajní hejteri, ktorí ju kritizujú a rozoberajú, čo má oblečené.

Aktuálne má Martina Schindlerová plné ruky práce s niečím, čo tu ešte nebolo. O pár dní začína udalosť, ktorej sa už netrpezliví fanúšikovia nevedia dočkať. Celé to vypukne 19. februára a bývalá finalistka SuperStar prezradila zvedavému Sajfovi a Adele v relácii FUN rádia, o čo presne ide. „Je to veľkolepý projekt, bude tam 30-členný orchester pod taktovkou Vlada Valoviča, repertoár z Jamesa Bonda, budeme hrať a spievať 18 titulných piesní a do toho budú ešte vystúpenia akrobatickej skupiny Vertigo,“ povedala nadšená Martina.

Hejty už od 16 rokov

Toto podujatie bude výnimočné aj tým, že Martina s orchestrom vystúpi v interaktívnej sále, kde bude snežiť. Je teda jasné, že pôjde o unikátnu šou lahodiacu očiam. Bude to veľký zážitok a párty v štýle legendárnej postavy Jamesa Bonda, pričom sa bude podávať i známe martiny s olivami. Človek sa odrazu prenesie z bežnej reality do ikonického filmu. „Musí tam človek prísť aj adekvátne oblečený?“ opýtala sa vzápätí Adela, ktorá narážala na to, či treba brať ohľad na štýl Jamesa Bonda.

„Podľa mňa elegantne, aby sa ľudia dobre cítili,“ odpovedala Martina, ktorá zároveň otvorila ďalšiu tému. Konečne si totiž speváčka bude môcť obliecť, čo chce. Niežeby to tak doteraz nebolo, no je pravda, že si vypočula už mnoho hejtov. „Doteraz som vždy dostávala takú kritiku, teda aj výčitky, či nie som oblečená až príliš…“ priznala Martina. Do toho jej skočil Sajfa, ktorý ju podpichol a spomenul Teleráno, v ktorom sa raz objavila v nevhodnom outfite. Aspoň podľa ľudí išlo o niečo neadekvátne. Skritizovali ju totiž až pod čiernu zem, že to prehnala. „Janka Pištejová mi ušila overal. To je umenie,“ obránila sa speváčka.

Podobnú kritiku zažíva už dlhé roky. Dá sa teda povedať, že si časom zvykla. „Keď som mala 16 rokov, bolo to príliš, lebo som bola mladá. Keď som bola vydatá, vtedy bolo všetkého priveľa. Keď som učila na vysokej škole, bolo potrebné zachovať dekórum, bola som pedagóg. A teraz, keď som „bond girl“, zrazu je to v poriadku,“ vyšla Martina von s pravdou a zároveň uviedla dôvod, pre ktorý sa na veľkolepú šou teší.

