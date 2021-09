Martin pracuje vo Švajčiarsku ako kamionista. Ľudia sa pýtajú na plat, neriešia výdaje, ktoré môžu byť aj 2000 eur mesačne

V mladom veku sa rozhodol, že svoj pracovný život chce tráviť v kabíne kamiónu. Medzičasom sa presťahoval do Švajčiarska a založil YouTube kanál SomŠofér, ktorý čoskoro dosiahne 2 milióny videní. Martin Malec v našom rozhovore priznal, že záujem o prácu kamionistu je v súčasnosti oveľa menší ako v minulosti, no zároveň verí v pozitívnu budúcnosť plnú zmien k lepšiemu.

Profesionálny vodič kamiónu je profesia, ktorá sa dnes najmä medzi mladou generáciou môže zdať ako veľmi jednotvárna či nudná. Nielen Martin Malec je však príkladom toho, že táto práca si vyžaduje množstvo skúseností, ale aj odolnosti voči stresu či nepríjemným situáciám.

Martin je z východného Slovenska, no už pred rokmi sa presunul do Švajčiarska, kde sa rozhodol začať dokumentovať svoju každodennú prácu aj na kameru. Z tohto nápadu napokon vznikol úspešný YouTube kanál, prostredníctvom ktorého dnes Martin nielen radí mladším či začínajúcim profesionálnym vodičom, ale taktiež ukazuje zákutia a krásy jeho súčasného bydliska.

V rozhovore s Martinom sa dočítate:

Prečo si v mladosti vybral prácu kamionistu

Koľko podľa neho zarobí slovenský vodič kamiónu

Prečo dnes klesá záujem o prácu profesionálneho šoféra

Čo ho viedlo k založeniu YouTube kanálu

Aké sú rozdiely medzi cestami či komunikáciou na Slovensku a vo Švajčiarsku

Najčastejšie asi dostávaš otázku, ako si sa v mladom veku dostal k šoférovaniu kamiónu. Bolo však ešte predtým, respektíve aj popri tejto práci niečo, čo si považoval za svoj možný “dream job”?

Myslím, že v mladom veku každý z nás sníval, že bude hasičom, vojakom, policajtom a tak ďalej. Pred strednou školou ma bavili počítače, zaujímal som sa o grafiku. Preto som aj šiel na strednú školu so zameraním na tento odbor.

Po škole som začal pracovať ako čerstvý maturant vo firme, kde som síce bol spokojný, no chcel som si lepšie privyrobiť a tak som šiel v šľapajach svojho otca jazdiť na kamióne.

Po rokoch strávených za volantom to chcelo zmenu, a tak som skúsil strih a úpravu videí. Nemal som však materiál pre svoj nový koníček, a tak som začal dokumentovať, vysvetľovať a radiť chalanom, ktorí by chceli jazdiť tiež. Takže áno, momentálne mám 2 pre mňa zábavné práce. Jazdenie, ktoré platí účty a YouTube, kde môžem tvoriť obsah.

Šiel si v šľapajach svojho otca. A takto to má zrejme mnoho mladých ľudí. Klesol podľa teba v posledných rokoch záujem o túto prácu?

Záujem o túto prácu je nízky a vo veľkej miere za to môžu podmienky. Vodičský preukaz a všetky možné kurzy sú drahé a platy neodpovedajú miere zodpovednosti a času stráveného v práci. Vodiči jazdia naprieč Európou celé týždne, dokonca aj mesiace, a sú odlúčení od rodín. Mladí vodiči nemajú záväzky, chcú vidieť svet a v mnohých prípadoch sú to deti vodičov z povolania.

Platí aj v tejto profesii pravidlo, že najviac sa človek naučí až priamo v praxi?

Teóriu je dobre vedieť, no nič ťa nenaučí viac ako prax. Situácie, v ktorých som pred rokmi panikáril a mal strach z toho, čo bude za ďalším rohom, dnes ani neriešim. Začiatočník sa musí naučiť pracovať s váhou, dĺžkou a celým systémom jazdenia so súpravou. Preto najlepšia rada v tomto je jazdiť, jazdiť a jazdiť.

Koľko si v priemere zarobí kamionista na Slovensku?

Veľmi ťažká otázka, pretože je to rozdielne. Ide o to či jazdíš len po Slovensku a často spíš doma alebo jazdíš medzinárodku. Myslím si však a pevne dúfam, že si tu vodič dokáže zarobiť 2000 eur. Ešte raz, dúfam.

(Podľa webu platy.sk si na Slovensku zarobí 90% kamionistov, respektíve profesionálnych vodičov v logistike mesačne 2 145 eur v hrubom, pozn. autora)

So Švajčiarskom sa to určite nedá porovnávať, ale na druhej strane tam musia byť aj väčšie výdaje na život…

Nedá, no presne ako hovoríš, výdaje sú astronomické. Ľudia sa pýtajú na plat, no neriešia výdaje. Len povinné poplatky ako prenájom bytu a zdravotné poistenie môžu stáť rodinu kľudne cez 2000 eur. Veľa záleží od toho, v akom kantóne a kde bývate, či na dedine alebo v meste.

Je pravdou, že kamionisti, ktorí jazdia po celej Európe si z ciest môžu spraviť aj malé „dovolenky?“

Stávalo sa mi, že som trávil víkendy pri mori alebo v mestách, kde bolo čo vidieť. Jazdíme po rôznych štátoch, kde zažijeme inú kultúru, kuchyňu, vidíme zaujímavé veci a zažívame kadejaké situácie.

Svoju prácu si sa postupne rozhodol dokumentovať aj na Youtube, kde si založil na jeseň 2019 kanál SomŠofér. Čo ťa k tomu viedlo?

Chcel som trochu zmenu a baví ma strih a grafika, preto toto celé vzniklo.

(Kanál SomŠofér má aktuálne 15,6-tisíc odoberateľov, ktorí tvoria silnú komunitu nielen šoférov, ale aj priaznivcov cestovania či všeobecne vozidiel, pozn. autora)

Za necelé dva roky si dokázal pritiahnuť tisíce odoberateľov a tvoje videá videlo už viac než 1,8 milióna ľudí. Niečo podobné si začal robiť ako jeden z prvých Čechov či Slovákov… Aké máš ciele?

Nemám vysoké ciele, keďže obsah kanála je dosť špecifický. Medzi sledujúcimi nájdeme budúcich vodičov, ľudí, ktorí chcú vidieť nádhernú Švajčiarsku prírodu alebo chalanov, ktorých moja tvorba jednoducho baví.

Jeden veľký cieľ som mal, ten sa mi podaril čiastočne splniť. Chcel som vidieť a vyskúšať nové modely značiek v nákladnej doprave. To, že dokážem byť dosť zaujímavý pre značku, ktorá mi požičia nový ťahač na test je pre mňa výhra. Viac nepotrebujem (úsmev).

Ako by si predstavil svoj projekt niekomu, kto ťa nepozná? Kde čerpáš inšpiráciu?

Trávim veľa času v práci, venujem sa rodine a popritom riešim mnoho vecí okolo kanálu. Inšpiráciu nehľadám, častokrát príde sama v podobe zaujímavej práce v konkrétny deň. Nemám čas sledovať, čo sa deje na YouTube.

Ak si fanúšik nákladnej dopravy a chcel by si sa dozvedieť zaujímavosti zo sveta kamiónov, života a práce vo Švajčiarsku, vyhľadaj si na YouTube môj kanál SomŠofér. Čaká ťa tam vyše 100 videí s obsahom pre začínajúcich vodičov, trikov a vychytávok pri práci, ale aj testy nových modelov značiek v nákladnej preprave.

Čo by si uviedol ako hlavný rozdiel pri komunikácii s klientmi a ľuďmi z pracovnej brandže na Slovensku a vo Švajčiarsku?

Na Slovensku som nikdy nejazdil. Od prvého dňa za volantom som bol väčšinu času v západnej Európe. No, je to rôzne. Niekedy sú príjemné stretnutia, a naopak, inokedy máš chuť byť čo najskôr preč.

A ako hodnotíš rozdiel cestnej infraštruktúry vo Švajčiarsku a na Slovensku?

Neviem si predstaviť cestovať po Švajčiarsku bez diaľničnej známky. Dostanete sa ňou všade, parkoviská sú upratané, záchody čisté (väčšinou). Samozrejme nič nie je dokonalé, aj tam sa nájdu rozbité úseky, no naše cesty prvej triedy sú vo Švajčiarsku ako cesty tretej triedy.

Aká budúcnosť (aj dlhodobá) podľa teba čaká profesionálnych vodičov kamiónov?

Verím, že viac pohodlná a bezpečnejšia. Stále viac firiem prechádza na servisné balíky značiek a tak vidíme na cestách stále menej tzv. vodičov-mechanikov. Pre nás je voziť si vlastnú rezervu príťažou. Ak dostaneme defekt, príde servis. Je to jednoduché a bezpečné. Malo by to byť podľa mňa pravidlo.

Technológie sa posúvajú dopredu a výbavy, ktoré sme doteraz videli len v luxusných limuzínach prichádzajú do sveta nákladnej dopravy. Kamióny sa vedia držať v pruhoch samé, majú čítanie značiek a vedia samé pridávať a brzdiť. Pre niekoho, kto sedí ročne vyše 100 000 kilometrov za volantom, je to zvýšený komfort a bezpečnosť. Budúcnosť je fajn (smiech).