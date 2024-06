Markíza už pripravila výpoveď pre Kovačiča, odbory ju však odmietajú. Považujú ju za nezákonnú

Hoci sa môže zdať, že situácia v Markíza sa upokojila, rozvíriť vody medzi odbormi a vedením televízie môže výpoveď pre Michala Kovačiča, ktorá je už pripravená a čaká na schválenie, informuje Denník N.

Nechcú, aby bol Kovačič prepustený

„Ak sa manažment televízie rozhodne Michala Kovačiča prepustiť aj napriek nesúhlasu odborovej organizácie, budeme to považovať za nezákonné skončenie pracovného pomeru,“ hovoria odborári vo svojom stanovisku a od televízie žiadajú, aby tento krok prehodnotila. Ak by sa tak stalo, ukončili by štrajkovú pohotovosť.

Zamestnanci sa ešte začiatkom júna dohodli s vedením na nových podmienkach a oznámili, že nevstúpia do štrajku, čo Markíza ocenila. Celé to ale najprv vyzeralo úplne inak, keď vedenie iba deň predtým zverejnilo stanovisko, v ktorom tvrdilo, že dohoda nevznikne.