Marihuana môže pomôcť v boji proti koronavírusu. Vedci objavili zložky, ktoré môžu zabrániť nákaze

V súčasnosti sa vedci na marihuanu, jej komponenty a liečivé účinky zameriavajú viac než kedykoľvek predtým. Podarilo sa získať množstvo nových informácií. Tentoraz však upriamili pozornosť na to, ako môže marihuana pomôcť v boji proti koronavírusu.

Podarí sa vďaka marihuane vyrobiť liek proti koronavírusu?

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Natural Products, vedcom sa podarilo identifikovať dve zložky marihuany, ktoré môžu zabrániť tomu, aby sa človek nakazil koronavírusom. Samozrejme, neznamená to, že človeka pred vírusom zachráni fajčenie marihuany. Ani to neznamená, že u fajčiarov marihuany je nižšia pravdepodobnosť, že sa nakazia koronavírusom.

Ako píše portál Interesting Engineering, odborníci fajčenie nielen marihuany, ale aj bežných tabakových cigariet, jednoznačne neodporúčajú. Navyše, zložky, ktoré objavili, nie je možné prijať do tela tým, že človek vyfajčí cigaretu s obsahom marihuany. Dúfajú však, že sa im podarí dané komponenty izolovať a vyrobiť z nich v budúcnosti lieky. Práve to bolo cieľom štúdie – nájsť v prírodných látkach také zložky, z ktorých by sa dali vyrobiť nové lieky nápomocné v boji proti koronavírusu.

Odborníci varujú, fajčenie marihuany nepomôže

Prvá zo zložiek, o ktorej štúdia informuje, je známa ako kyselina kanabigerolová (CBG-A), druhá z nich je kyselina kanabidiolová (CBD-A). Obe majú molekulárne zloženie, ktoré naznačuje, že by mohli zabrániť tomu, aby sa proteín vírusu prichytil k hostiteľskej bunke a infikoval ju. Vedci svoju domnienku otestovali už na ľudských bunkách. Samozrejme, zatiaľ v laboratórnych podmienkach v Petriho miskách.

Vedci sa snažia krok po kroku preskúmať celý cyklus, počas ktorého môže vírus napadnúť a infikovať hostiteľskú bunku. Každý z týchto krokov totiž môže byť kritický a môže pomôcť nájsť spôsob, ako nákazu zastaviť, alebo zabrániť tomu, aby k nej vôbec došlo.

Toto nie je prvý výskum svojho druhu. Už v roku 2020 sa vedci zaujímali o to, či zložky marihuany môžu akýmkoľvek spôsobom pomôcť v boji proti koronavírusu.

Preskúmali viac ako 400 rôznych kmeňov konope. Pokúšali sa identifikovať tie, ktoré sťažujú vírusu infikovanie bunky. Aj táto štúdia však zdôraznila, že fajčenie marihuany či konzumovanie iných produktov s jej obsahom v žiadnom prípade nie je zárukou, že sa človek nenakazí. Odborníci zatiaľ netestovali to, ako spomínané komponenty CBG-A a CBD-A pôsobia na rôzne varianty koronavírusu, vrátane omikronu. Do výskumu sa však plánujú pustiť v blízkej budúcnosti.