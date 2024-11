Mamičky, ak chcete byť originálne, rozhodne nedávajte svojmu synovi toto meno. Existuje viacero dôvodov, prečo sa mu vyhnúť

Výber mena pre bábätko je náročné rozhodnutie. Obzvlášť, keď je ich na výber toľko a bežne sa už aj u nás používajú mená zo zahraničia. Navyše, musíte zvážiť, aké prezývky sa z neho dajú spraviť, či sa hodí k priezvisku alebo menu súrodenca, ale tiež napríklad to, či ho budú vedieť iné deti vysloviť a nebudú ho komoliť.

Hoci sa trendy menia a množstvo žien vyberá netradičné mená ako Nathan, Noel či Alan, stále existuje množstvo mamičiek, ktoré stavajú na klasike a vracajú sa k tradičnejším menám. Populárnymi sú tak mená ako Jakub, ktorý je za posledných takmer 15 rokov najpopulárnejším menom pre bábätká, alebo napríklad Michal.

Ktoré meno by ste mali zvážiť

Hoci Jakub už dlhé roky kraľuje rebríčku, pokiaľ ide o obľúbenosť mena pre bábätko, dvakrát ho v rebríčku predbehlo iné populárne meno. „Mená Sofia a Jakub si držia dominanciu od roku 2010 s výnimkou niekoľkých rokov. Jakuba v rokoch 2014 a 2015 predbehol v popularite Adam, v roku 2020 viedlo meno Ema a v roku 2021 Nina,“ informovalo minulý rok ministerstvo vnútra, ako sme uviedli v článku.

Meno Adam sa navyše roky drží v rebríčku populárnych mien, hoci mení svoje miesto. V roku 2017, 2019 a 2021 obsadilo druhú priečku, v roku 2022 kleslo na tretie miesto, kde ostalo aj minulý rok, a v roku 2020 bolo na štvrtom mieste v rebríčku najpopulárnejších mien v danom roku.

O popularite tohto mena sa tak nedá pochybovať a ak ho zvolíte, rozhodne nemôžete čakať, že budete originálni. S tým sa spája pravdepodobnosť, že vaše dieťa bude mať v triede svojho menovca a ľudia si ich budú mýliť. Pravdepodobne ich začnú rozlišovať prezývkami, alebo sa môže stať, že keď budú starší, budú ich volať priezviskom.

Zvážiť tiež treba to, že Adam oslavuje meniny na Štedrý deň. V rôznych diskusiách mamičky prezradili svoje skúsenosti s oslavovaním menín svojich synov a síce niektoré prezradili, že si na to ich synovia zvykli, iné zas priznali, že začali oslavovať ich meniny o týždeň skôr, aby od seba tieto udalosti odlíšili. Netreba, samozrejme, zabúdať ani na možnosť, že sa vaše dieťa narodí v decembri, a tak sa nakoniec všetky tri oslavy spoja do jednej.