Mama sa podelila o domácu úlohu svojej dcéry a ľudia nechápavo krútia hlavou. Nevedia odpovedať na otázku z prvého ročníka

Keď dievčatko požiadalo svoju mamu o pomoc s domácou úlohou, ostala poriadne zaskočená a nebola sama. Zdanlivo jednoduchá úloha totiž obsahovala otázku, ktorá potrápila hlavy celého internetu.

Ako informuje portál msn, domáce úlohy môžu byť náročné v akomkoľvek veku. Najmladšie deti však zvyknú požiadať o pomoc rodičov, no ak ani tí nepoznajú odpoveď na prvý pohľad jednoducho znejúcu úlohu, ostáva už len pomoc cudzincov na internete. Takto zmýšľala aj mamička, ktorá zverejnila na stránke Reddit úlohu svojej dcérky prváčky.

V čom bol problém?

Dievčatko dostalo domov pracovný list, ktorý bol plný matematických úloh a príkladov. Deti sa totiž práve učili sčítanie a mali ho v pracovnom liste zobrazené rôznymi spôsobmi. To by však nebol problém, ak by tieto príklady neobsahovali aj otázku: „Ako si na to prišiel?“ Zdanlivo jednoduchá otázka, ak by počty do 100 nevedeli ľudia jednoducho vyrátať z hlavy, a inak na tom nebolo ani toto dievčatko.

„Jednoducho to viem,“ napísalo dievčatko ako svoju odpoveď.

Mamička pritom sama netušila, ako odpovedať na takúto otázku a potom, ako zverejnila fotografiu pracovného listu, ukázalo sa, že v tom nie je sama.

„Moja dcéra sa nenechá týmito otázkami obťažovať,“ smiala sa mamička v popise fotografie. Hoci to vzala s humorom, ľudia v komentároch to premenili na serióznu diskusiu, keď sa začali dohadovať, či je ukazovanie postupu skutočne potrebné a či je to dôležité, ak chce človek ukázať svoje znalosti.

Mnoho ľudí pritom písalo, že ich práve táto povinnosť v detstve mimoriadne rozčuľovala. „Vďaka tomu si uvedomujem, prečo som ako dieťa až do vysokej školy tak nenávidel matematiku,“ znel komentár. „PREČO musím vysvetľovať a robiť veci oveľa komplikovanejšie, ako sú? Vždy som sa naučil oveľa viac z toho, že som to robil, ako keď som počúval a snažil sa vysvetľovať,“ pridal sa ďalší.

Iný komentujúci súhlasil a napísal: „Ja takisto. Všetky výpočty som robil len tak rovno v hlave. Takisto som vedel vysvetliť, prečo je 1 + 1 = 2, že je to jednoducho tak, ako to je. Musieť vysvetliť, ako som veci robil, často znamenalo „klamať“ a opisovať oveľa pomalšie dlhší spôsob, len aby bol učiteľ spokojný.“

V komentároch sa navyše našli ďalšie mamičky, ktoré doma riešili rovnaký problém. Ich deti si tiež našli kreatívny spôsob, ako na takéto otázky odpovedať. Jedna napríklad priznala, že jej syn zvykol písať: „Pretože matematika.“

To isté si myslelo aj dievčatko, ktoré odovzdalo domácu úlohu s vyššie spomínanou odpoveďou. Učiteľka jej ju však neuznala a vrátila jej pracovný list so zakrúžkovanou odpoveďou, požadujúc viac než konštatovanie, že to jednoducho vie.