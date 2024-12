Vianočný stromček môže byť pre vašu domácnosť väčším rizikom, ako si myslíte. Dajte si pozor na niekoľko vecí

Hoci je vianočný stromček pre mnohých ľudí hlavnou ozdobou sviatkov, môže predstavovať aj nebezpečenstvo požiaru. Ak sa živý vianočný stromček vznieti, často trvá len niekoľko minút, kým plamene, jedovatý dym a smrtiace teplo zaplnia celú miestnosť. Nenechajte si preto pokaziť pokojné sviatky a urobte včas bezpečnostné opatrenia.

Jim Shanley, požiarny bezpečnostný a súdny inžinier z laboratória Travelers Risk Control Laboratory tvrdí, že existuje vedecké vysvetlenie, prečo môžu byť tieto typy požiarov také nebezpečné. Informuje portál TRAVELERS.

„Živé vianočné stromčeky môžu byť silným zdrojom paliva, najmä keď sú suché,“ povedal Shanley a pokračoval vo vysvetľovaní: „V najhoršom štádiu môže horiaci 180-centimetrový stromček vydať rovnaké teplo ako 40 000 100-wattových žiaroviek – toľko ako horiaci automobil plnej veľkosti. To je dosť na to, aby sa v bežnej obývačke vytvorili podmienky pre vzplanutie. K vznieteniu dochádza vtedy, keď sa od ohňa zapália všetky ostatné predmety v miestnosti a oheň sa rýchlo rozšíri do ďalších miestností.“

Na čo si dať pozor

Odborník z tohto dôvodu uviedol niekoľko tipov na prevenciu, aby ste sa počas sviatkov neocitli v život ohrozujúcej situácii. Pri výbere a zdobení vianočného stromčeka by ste mali dbať na tieto veci:

Shanley odporúča vyberať vždy čerstvo odrezaný vianočný stromček, alebo odrezať centimeter zo spodnej časti, aby absorboval vodu a zostal dlhšie čerstvý. „Zo stromčekov vyteká miazga, takže bez čerstvého rezu v spodnej časti nebude absorpcia vody taká dobrá, čo môže mať za následok suchý stromček,“ vysvetlil.

Každý deň stromček zalievajte, vďaka čomu bude odolnejší voči vznieteniu a rýchlo sa šíriacim požiarom.

Používajte schválené osvetlenie vianočného stromčeka a správne ho zapojte. Vyhnite sa viacerým predlžovacím káblom a nezapínajte viac ako 3 svetelné zdroje. Okrem toho pred použitím nezabudnite skontrolovať káble, či nie sú poškodené.

Skontrolujte svetlá a iné napájané dekorácie. Pred zdobením stromčeka rozložte svetelné reťaze a skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo či nechýbajú žiarovky. Pozor si tiež dajte na poškodenú plastovú izoláciu.