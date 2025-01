Mali Ross a Rachel zo seriálu Priatelia skutočne prestávku? Tieto dôvody to objasnia raz a navždy

Otázka, či mali Ross a Rachel z Priateľov skutočne prestávku, je jednou z najviac diskutovaných tém medzi fanúšikmi tohto kultového seriálu. Tento neustály spor sa týka momentu, keď sa Ross zaplietol s inou ženou počas ich „prestávky“.

Web Screen Rant sa pozrel na dôvody, ktoré potvrdzujú ich prestávku a, naopak, na dôvody, ktoré tvrdia, že Ross a Rachel neboli rozídení.

Rachel nikdy nepovedala slovo „rozchod“

V epizóde, v ktorej sa Ross a Rachel údajne rozišli, Rachel nikdy nepoužila slovné spojenie „rozísť sa“. Povedala len, že potrebujú „prestávku“.

Rachel navštívil Mark

V tom období Ross veľmi žiarlil na Rachelinho kolegu a kamaráta Marka, ktorý sa v ten večer po hádke medzi Rossom a Rachel pozval k Rachel domov. Ross následne Rachel telefonoval, a tak zistil, že je u nej Mark, čo ešte viac podporilo jeho žiarlivosť a pocit, že sa skutočne rozišli.

Rachel sa chcela vrátiť k Rossovi

Na druhý deň ráno si Ross našiel na telefónnom záznamníku odkaz od Rachel s tým, že chce, aby sa k sebe vrátili, čím v podstate Rachel potvrdila, že sa naozaj rozišli.

Ross bol neverný

Aj keď si Ross myslel, že sa s Rachel rozišli, tak to podľa fanúšikov seriálu neospravedlňuje fakt, že sa vyspal s inou ženou len pár hodín po ich „prestávke“.

Nezhodli sa na rozchode

Ross mal jasný názor na to, že v čase jeho nevery spolu s Rachel už nechodili. Ale Rachel nikdy nepripustila, že ich rozchod bol definitívny, naďalej tvrdila, že mali len prestávku. Nakoľko na ich prestávku nemali rovnaký názor, tak to znamená, že sa to nedá považovať ako definitívny rozchod.

Ostatní súhlasili s Rossom

V seriáli sa väčšina z Priateľov postavila na stranu Rossa, najmä Joye a Chandler.