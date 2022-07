Mala len 13, už hodnotili jej prsia. Natalie Portman prehovorila, prečo nikdy nehrala v erotických scénach

Život herca nemusí byť taký jednoduchý, ako sa zdá na prvý pohľad. Každý ich krok pozorujú milióny ľudí a každé ich rozhodnutie je prepierané množstvom fanúšikov, ale aj neprajníkov. Natalie Portman prehovorila o tom, aké bolo náročné byť detskou hereckou hviezdou. Mala len 13 rokov, keď ju médiá začali sexualizovať a zaoberať sa jej prsiami.

Mala len 13 rokov, no médiá ju už sexualizovali

Herecká kariéra Natalie Portman začala v roku 1994 vďaka úlohe Mathildy vo filme Léon. Ako píše portál Unilad, predtým sa niekoľko rokov venovala modelingu, dostala sa k nemu celkom náhodne. Odvtedy sa objavila v množstve skvelých diel, vrátane filmov ako Zoolander, V ako Vendeta či Čierna labuť. Na skvelý herecký výkon sa môžu diváci tešiť aj v novom filme Thor: Láska a hrom.

Ako sa herečka sama vyjadrila v rozhovore pre The Sunday Times Style, práve vďaka postave v tomto filme sa stala najsilnejšou verziou samej seba. Natalie Portman priznáva, že o tom, ako vyzerá, ľudia hovorili vždy, dokonca aj v čase, keď bola ešte len dieťaťom. Dodáva, že vtedy jej to prišlo pomerne normálne, teraz jej je však nepríjemné pomyslenie na to, ako ju už vtedy médiá sexualizovali.

Nikto nie je vždy len silný

Niektoré médiá sa dokonca uchýlili k tomu, že komentovali jej prsia. Aj to ju viedlo k tomu, že rázne odmietala úlohy vo filmoch, kde by musela hrať v sexuálnych scénach. Obávala sa toho, že ak by také úlohy prijímala, postavilo by ju to do zraniteľnej pozície a ľudia by ju menej rešpektovali.

Čím bola Natalie staršia, tým viac sa zaujímala o úlohy, ktoré poukazovali na to, čo všetko sa môže ukrývať v jednom človeku. „Nepoznám ani jediného človeka, ktorý by bol vždy len silný. Moja skúsenosť zo života je taká, že ľudia sú rôzni,“ prezradila v rozhovore herečka.

Čo sa týka úlohy vo film Thor: Láska a hrom, tvorcovia filmu ju požiadali, aby svoje telo vypracovala tak, aby nabralo na objeme. To Natalie prekvapilo. Podľa nej sa nestáva často, aby filmári od ženy chceli, aby bola väčšia. Vôbec jej to však neprekáža, ba práve naopak. Vo väčšine filmov totiž tvorcovia od žien žiadajú, aby chudli.