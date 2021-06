Mal to spraviť, teraz má smolu, hovorí Sulík. Reagoval tak na Matovičove slová, že ho mal vyhodiť z vlády

Igor Matovič (OĽaNO) mal ešte pár mesiacov dozadu možnosť vyhodiť ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z vlády. Teraz ju už nemá, lebo sa strana Sloboda a Solidarita (SaS) postarala o to, že on už nie je premiérom.

Expremiér Matovič portálu Aktuality.sk povedal, že zle zapnutým gombíkom bolo, keď od začiatku nechal „vyskakovať Sulíka a stranu SaS všetkým ostatným koaličným stranám po chrbtoch“. Matovič tvrdil, že už vlani počas Veľkej noci „sme mali vyhodiť SaS z koalície a bol by pokoj“.

Sulík to povedal v rozhovore pre portál Webnoviny.sk. Reagoval v ňom na vyjadrenia Matoviča, že mal SaS vyhodiť z koalície počas prvej vlny pandémie. Šéf liberálov tiež hovorí, že ani o jedno percento nepovolí vyššiu daň z pridanej hodnoty (DPH) pri daňovo-odvodovej reforme, ktorú chystá Matovič.

Na otázku, že čo hovorí na to, že ho mal Matovič vyhodiť z vlády ešte počas prvej vlny pandémie povedal, že to už nejde. „Že má smolu. Mal to urobiť za prvej vlny, len na to nemal odvahu. Hrdina,” reagoval.