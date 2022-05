Mal byť spásou pre Rusko: Najmodernejší tank T-90M skončil vďaka americkej pomoci ako kopa šrotu

Ruská invázia na Ukrajine trvá už viac než 2 mesiace, pričom naši východní susedia sa stále rovnako oddane bránia ruským útokom. Často demoralizované vojsko agresora nedokáže naplno uspieť ani po nasadení najmodernejšej techniky, o čom svedčí aj tento konkrétny prípad.

Rusi poslali na územie Ukrajiny tanky už 25. februára, pričom osud viacerých z nich je dobre známy. Buď ich odtiahol ukrajinský traktor, alebo dokonca sa ich vzdali vlastní velitelia. Rusko však nedávno nasadilo na Ukrajinu aj ich najnovší tank, model T-90M.

Ako uviedlo ukrajinské ministerstvo obrany, ktoré cituje portál LAD Bible, nový kus ruskej armády bol zničený už pár dní po nasadení do akcie. Zdemolovaný stroj našli blízko Charkova, keďže práve v tejto oblasti plánovali Rusi zosilnený útok po ukrajinskom opätovnom zisku vlastného územia.

O incidente napísal aj ukrajinský novinár Andrij Tsapilenko, ktorý na Facebook pridal aj fotku zničeného tanku s popisom: „Tu máte najnovší ruský tank T-90M, na zlepšenie nálady. Je tu ale veľmi, veľmi horúco,“ napísal Tsapilenko.

Novinár ešte dodal, že model T-90M bude ešte len oficiálne vystavený na ruskej armádnej prehliadke, ktorá je na programe 9. mája. Podľa ukrajinského webu ArmyInform bol tank zničený americkým protitankovým raketovým systémom Javelin, ktorý z ruského stroja urobil kopu šrotu.

Tank je modernizáciou sovietskeho tanku T-72 a je vybavený výkonnejším motorom, vylepšenou dynamickou ochranou, panoramatickým zameriavačom a termovíziou. Ukrajinská obrana potvrdila zničenie tanku a vojenskú obeť zverejnila na sociálnej sieti Twitter.

A new T-90M tank, the pride of russian tank building, was destroyed near Kharkiv. #UaArmy turned the T-90M into scrap metal. A parade of russian equipment is possible in Ukraine. A parade of destroyed armament. pic.twitter.com/BEiFZX3iVY

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2022