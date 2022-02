Majte otvorenú myseľ aj srdcia: Podvodník z Tinderu chce ukázať svoju „pravdu“ o tom, ako klamal a ukradol 10 miliónov

Dokumentárny film Podvodník z Tinderu (The Tinder Swindler) v priebehu niekoľkých dní dobyl streamovacieho giganta Netflix a dostal sa až na jeho špičku v sledovanosti v krajinách po celom svete a výnimkou nie je ani Slovensko. Jeho hlavný hrdina – Simon Leviev – však z neho nebol až tak nadšený. Rozhodol sa, že chce svetu priniesť aj svoju verziu príbehu, informuje The Independent. Mali by sme sa jej dočkať už čoskoro.

Shimon Yehuda Hayut si vytvoril falošnú identitu a pod menom Simon Leviev sa vydával za „diamantového princa“ žijúceho v neodolateľnom luxuse, aby očaril dievčatá na Tinderi. Tie sa do neho, z pochopiteľných dôvodov, zamilovali. Bol totiž mimoriadne pozorný a šarmantný.

Predstieral, že je niekto iný, aby ich obral o peniaze

Netrvalo však dlho, kým na ne vytiahol svoje divadielko a predstieral, že je v ohrození života. Aby sa dokázal ukryť pred „tými zlými“, predstieral, že pár dní nesmie používať svoju kreditku. Dievčatá si s ním plánovali budúcnosť, preto nevideli problém mu požičať peniaze. Obrovské množstvo peňazí. Žili v presvedčení, že je milionárom a nemá problém im ich vrátiť.

Celkovo takto okradol ženy o 10 miliónov dolárov a okrem dlhov, ktoré splácajú dodnes, im spôsobil aj psychické ťažkosti. Tieto informácie potvrdila trojica dievčat, ktorá sa objavila v dokumente Podvodník z Tinderu.

Namiesto trestu na Instagrame propagoval život v luxuse

Zvedaví diváci sa po dopozeraní snímky snažili zistiť, ako si žije Simon dnes. Napriek tomu, že vďaka jednému z dievčat sa dostal do rúk polície, bol stíhaný iba za zločiny z minulosti a tieto prípady zostali otvorené. Odsedel si vo väzení iba 15 mesiacov a podľa fotografií, ktoré uverejňoval na svoj Instagram, si po prepustení na slobodu znova žil na vysokej nohe.

Chce svetu ukázať svoju verziu príbehu

V prvé dni po uvedení dokumentu sa mu dostalo obrovskej pozornosti a na Instagrame mu pribudlo 200-tisíc sledovateľov. 3. februára, v čase písania nášho článku o novom dokumente Podvodník z Tinderu, bol jeho účet súkromný, po niekoľkých hodinách ho však sprístupnil verejnosti. Dnes by ste ho však už hľadali márne. Svoj profil zmazal a rozhodol sa k celej situácii pristúpiť po svojom.

Predtým, ako sa stiahol zo sociálnej siete, sa poďakoval ľuďom za „podporu“ a dodal, že v najbližších dňoch sa chce podeliť o svoju časť skladačky tohto príbehu. Aktuálne hľadá úctivý spôsob voči zainteresovaným stranám aj k nemu samému. „Dovtedy majte, prosím, otvorenú myseľ aj srdcia,“ pripísal na záver.