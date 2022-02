Vytvoril si falošnú identitu, okradol ženy o 10 miliónov. Skutočný príbeh Podvodníka z Tinderu ožil na Netflixe

Nový dokument Podvodník z Tinderu (The Tinder Swindler) z dielne Netflixu vám pridá dôvod naviac, kvôli ktorému by ste si mali dávať na online zoznamkách obzvlášť pozor. V prípade tohto muža jeho najväčšie tajomstvo netkvie v tom, že je v realite nižší alebo má krivšie zuby, ako na fotografiách, ani neukradol fotky niekoho iného. Ale pod pozlátkou zdanlivo dokonalého života okradol ženy o milióny. Ak krútite hlavou, že nie je možné, aby mu dievčatá, s ktorými sa pozná iba krátko a navyše väčšinou komunikujú iba cez internet, dali tisíce dolárov, „Simon Leviev“ to dokázal.

Čo vás najviac zaujme na mužovi, s ktorým sa zoznámite v online priestore? Ak je vašou odpoveďou luxusný štýl, život na vysokej nohe, peniaze či cestovanie po svete, v tomto prípade by ste mohli poriadne naraziť. Presne na týchto „svojich“ prednostiach vystaval profil na Tinderi aj Simon Leviev, ktorý okradol zamilované ženy obrovskú sumy.

Vytvoril si dokonalú falošnú identitu

Na zoznamke pôsobil mimoriadne šarmantne, keď si dievčatá klikli na jeho profil na Instagrame videli, že vedie zdanlivo dokonalý život. Okrem fotografií v lietadle, na pláži či na večierkoch nechýbali stories napríklad z pracovných stretnutí.

Podobne vyzerali aj ich prvé rande, kedy sa svoje partnerky snažil čo najviac ohúriť a bral ich na luxusné miesta. Rozmaznával ich ako len mohol a nič nenasvedčovalo tomu, že by mohlo ísť o podvodníka. Netrvalo však dlho a život dievčat sa otočil o 180 stupňov.

Napriek tomu, že v skutočnosti vyzeral rovnako dobre ako na fotografiách (možno aj ešte lepšie) ukrýval oveľa väčšie tajomstvo. Celý tento život bol totiž iba pretvárkou. V skutočnosti žiadny Simon Leviev z Tinderu neexistoval. Muž, ktorý sa za neho vydával sa volá Shimon Yehuda Hayut a je pôvodom z Izraela.

Ako informoval Digital Spy, v roku 2017 si zmenil meno, aby mohol predstierať, že patrí do rodiny „kráľa diamantov“ a obchodníka Lev Levieva. To mu zaručilo, že dievčatá nemali dôvod neveriť tomu, čo vidia na sociálnych sieťach a žije v obrovskom bohatstve.

V skutočnosti bol hľadaným zločincom, ktorého akosi nikto nedokázal chytiť

Pritom toto bohatstvo bolo iba akousi pyramídovou hrou – ukradnuté peniaze od jednej ženy použil na to, aby očaril ďalšiu a okradol aj ju. V skutočnosti jeho rodina nebola bohatá, práva naopak. Navyše so svojou mamou prerušil kontakty ešte počas puberty a z rodného Izraela ušiel, pretože mal na krku obvinenie z podvodov.

Začal s nimi teda ešte skôr, než sa zameral na dôverčivé ženy hľadajúce vážny a stabilný vzťah, ktoré následnej bezcitne využil. Kým prijal falošnú identitu, odsedel si dokonca niekoľko rokov vo väzení.

Mali byť spolu navždy, nevideli dôvod, prečo mu nepomôcť

Keď sa dostal na slobodu, vybudoval si obraz dokonalého života. Ženy na Tinderi dúfali, že Simon by mohol byť ich pravý a niet sa čomu čudovať. Vytvoril pretvárku a očaril ich svojou rozprávkou, na konci ktorej tvrdo narazili. Najprv si však s nimi vybudoval zdanlivo dôverný vzťah a zahŕňal ich slovíčkami, ktoré sľubovali, že zostanú spolu navždy. Napriek tomu, že boli v kontakte predovšetkým cez internet, keďže Simon „pracovne“ veľa cestoval, fungovalo im to aj tak.

Netrvalo však dlho, kým to prišlo. Keď už mali dievčatá pocit, že ich čaká šťastný spoločný život, predostrel im veľmi dobre pripravené divadlo. Tvrdil, že diamantový priemysel je nebezpečný, poslal fotografiu nábojov zo zbraní, ktoré dostal či fotky ochranára, ktorý bol zbitý do krvi. Podobný osud mal stretnúť aj Simona, možno ešte horší, preto sa musel ukrývať. A teda nesmel používať svoje kreditné karty, podľa ktorých je ľahko nájdený.

„Požičali“ mu obrovské množstvo peňazí

Dievčatá nemali problém mu na pár dní nepožičať svoju kreditku. Alebo keď prečerpal jej limit, zadlžiť sa úverom. Simon bol boháč a brali ako samozrejmosť, že im tieto peniaze vráti. A tak sa aj stalo, po niekoľkých dňoch dostali šek napríklad v hodnote pol milióna dolárov, ktorý však banka nechcela preplatiť alebo s ním boli iné komplikácie. Samozrejme, bol predsa falošný. Simon však stále opakoval, že je to chyba bánk. Napokon skončili s takými vysokými dlhmi, až ich splácajú dodnes.

V novom dokumente s názvom Podvodník z Tinderu od Netflixu sa objavujú tri ženy, ktoré Simonovi naleteli, napokon sa však vďaka nim dostal za mreže. Jednou z nich je Cecilie Fjellhoy, ktorú takýmto spôsobom Simon pripravil o 250-tisíc dolárov. Iba kvôli tomu, aby si mohol užívať luxus s ďalšou – Pernillou Sjöholm, ktorá sa v dokumente objavila tiež.

V dlhoch a psychicky na dne

Cecilie sa celá situácia nezdala, tak sa rozhodla Simona preveriť. Denník New York Post informuje, že keď sa stretla s dvoma agentami a ukázala im Simonovu fotografiu, dozvedela sa, že ide o podvodníka, ktorý bol hľadaný v siedmych krajinách.

Cecilie bola na tom psychicky tak zle, že musela vyhľadať odbornú pomoc. Napokon však našla silu a rozhodla sa Simonovi pomstiť. Nórskym novinám poslala 400 stranovú konverzáciu medzi ňou a Simonom. Napokon sa našlo 13 obetí, ktoré takto zneužil. Je však pravdepodobné, že je ich ešte oveľa viac. Celkovo ich mal obrať o 10 miliónov dolárov.

Napokon naletel aj on sám

Napokon bol v roku 2019 zatknutý na letisku v Grécku. Stalo sa tak vďaka Ayleen Charlotte, tretej žene z dokumentu, ktorá práve v tom čase bola s ním vo vzťahu. Už nejaký čas vedela, o koho vlastne ide, chcela však, aby bol spravodlivo potrestaný. Počas jeho cesty do Atén ho nahlásila, keď lietadlo pristálo, dostal sa do rúk polície.

Ak ste však dúfali v šťastný koniec, žiaľ vás sklameme. Ako píše Esquire, Simon nebol nikdy obvinený z týchto zločinov. Dostal trest 15 mesiacov odňatia slobody ešte sa činy, ktoré spáchal v Izraeli – falšovanie dokumentov a krádež z roku 2011. Napokon sa aj tak už po piatich mesiacoch dostal na slobodu, za svoje dobré správanie.

Stále si svoje zločiny neodpykal

Zúfalé mladé ženy stále čakajú, kým sa dočkajú svojej spravodlivosti. Okrem finančných dlhov, ktoré budú ešte dlho splácať zostali škaredo podvedené aj ľudsky a preto sa obrátili na Európsky súdny dvor a Interpol.

Je na slobode

Simon si aktuálne však žije zdanlivo spokojným životom v Izraeli, má 31 rokov a je slobodný. Na svojom Instagrame má aktuálne 126-tisíc followerov, toto číslo však stále rastie.

Digital Spy spomína, že v klamaní pokračuje aj naďalej. V roku 2020 dokonca predstieral, že je zdravotníkom, len preto, aby prednostne dostal vakcínu proti koronavírusu. Aj vďaka tomuto dokumentárnemu filmu jeho podobizeň obletela svet a dostala sa do povedomia mnohých ľudí, ktorí si na neho môžu dávať pozor. Okrem toho je výstrahou pred našou dôverčivosťou, ktorú na internete môžeme mať. Ak nás má niečo naučiť tak to, že by sme mali byť neustále obozretní.

Podvodník z Tinderu sa teší dobrému prijatiu. Na ČSFD dokument získal hodnotenie 73 %, na IMDb 7,4/10 a my vám ho tiež odporúčame.