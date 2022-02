Sužovali ju bludy a vyhrážali sa jej kazajkou, keď odmietla sex, prišla o prácu. Smrť Marilyn Monroe je dodnes nejasná

Marilyn Monroe sa považuje za ikonu, ktorá viedla mimoriadne zaujímavý život plný vplyvných mužov, hviezdnej kariéry aj osobných trápení, ktoré pred verejnosťou dobre ukrývala. Ukončil ho však obrovský šok, ktorý podnietil k vzniku množstvo konšpiračných teórií a jej fanúšikovia sa pravdepodobne ani dnes jednoznačne nezhodnú na príčine Marilynho úmrtia. Zapísala sa do histórie ako herečka, sexsymbol svojej doby a Happy Birthday Mr. President v jej podarí neutícha ani po desiatkach rokov.

Pravým menom Norma Jeane Mortenson sa narodila 1. júna 1926 v Los Angeles. O šťastnom detstve však v jej prípade hovoriť nemôžeme. Dostala sa do detského domova, pretože jej mamu sužovala schizofrénia a otca nepoznala. Striedavo žila v sirotincoch a u pestúnskych rodín, kde sa stretla aj s nie veľmi dobrým zaobchádzaním, napríklad v podobe sexuálneho zneužívania. Navždy ju to poznačilo.

Bola utiahnutá, koktala a mala problémy so sebadôverou

Podľa odvážnych fotografií Marilyn Monroe by možno iba málokto tipoval, že táto na prvý pohľad sebavedomá žena zvádza množstvo osobných bojov, ktoré často prehrávala. V detstve začala koktať a držala sa radšej v úzadí. Pestúni jej nevenovali dostatok pozornosti a pocit pravej rodiny nezažila. V jej hlave sa však zrodil obrovský sen – stať sa herečkou, ktorý ju hnal vpred. Po celý život však bojovala s pocitmi toho, že nie je dostatočne dobrá. A to aj v časoch svojej najväčšej slávy, keď zdanlivo žiarila na výslní.

Vydala sa iba preto, aby nemusela ísť znova do sirotinca

Mala iba 16 rokov, keď povedala svoje áno chlapcovi menom James Dougherty, píše magazín Mental Floss. V tom čase žila s rodinnou priateľkou, ktorá sa však plánovala presťahovať a Marilyn by teda putovala späť do sirotinca. Tomu sa chcela vyhnúť akýmkoľvek spôsobom, preto sa rozhodla pre svadbu, ktorú sama iniciovala. James súhlasil a konala sa iba necelé 3 týždne po dovŕšení jej šestnástin. Manželstvo Marilyn a Jamesa bolo teda dielom dohody a vydržalo 4 roky.

Niekoľkokrát potratila

Bolo jej prvým, avšak nie posledným. Druhým manželom Marilyn sa stal bejzbalový hráč Joe DiMaggio a tretím dramatik Arthur Miller. S ním si túžila založiť rodinu, nebolo jej to však dopriate. Prešla si dvoma potratmi a jedným mimomaternicovým tehotenstvom. Čo sa týka rodinného života, nedá sa považovať za šťastný.

Vraj nemala talent, preto zarábala málo

Popritom však viedla svoju kariéru v Hollywoode, ktorá bola síce krátka – trvala iba desať rokov, no o to intenzívnejšia. Nemala to ale jednoduché ani v tomto smere. Faktom zostáva, že podľa väčšiny režisérov jej chýbal talent, aj keď sa považovala a stále považuje za hviezdu. Dokonca za svoje role nedostáva ani vysoký plat, ako by ste si možno mysleli.

Herecké úlohy výmenou za sex

Ako sa hovorí, zúfalá situácia si vyžaduje zúfalé riešenia. To platilo aj v prípadoch, kedy Marilyn musela vykonávať rôzne sexuálne aktivity preto, aby dostala rolu, o ktorú sa uchádzala. Tu snáď ani nemusíme zdôrazňovať, aké nekorektné pomery fungovali v Hollywoode. S týmto sa spája aj incident, kedy si Marilyn povedala dosť a odmietla sex s jedným manažérom. On sa jej za to pomstil a štúdio s ňou zrušilo zmluvu.

Akty, ktoré obleteli svet, nenafotila úplne dobrovoľne

Urobila dobre, že sa tomuto systému postavila, na druhej strane však skončila na mizine. Nemala na nájom a dokonca prišla o auto, uvádza magazín Widewalls. Napriek tomu, keď dostala ponuku na nafotenie aktov, nesúhlasila hneď. Premýšľala dva dni, kým napokon súhlasila. Fotenie sa uskutočnilo 27. mája 1949 a jeho výsledok sa zapísal do histórie. Dnes je z týchto fotografií doslova kult a dokonca sa objavili na obálke úplne prvého časopisu Playboy.

Sužovali ju bludy a počula hlasy

Popri sláve, ktorá sa jej dostala, nad ňou stále driemalo dedičstvo, ktoré získala po svojej mame. A silu démonov vo svojej hlave pocítila aj sama. Už ako dieťa prejavovala známky paranoje. Keď mala 22 rokov, opýtala sa svojej trénerky drámy, či počuje tie hlasy za dverami tiež. Nepočula nič. Dokonca ju raz našla doma s ústami plnými liekov a viacero ľudí ju videlo, ako si na verejnosti hádže tabletky do pitia. Jej predávkovanie tabletkami sa ešte opakovalo, ako aj incidenty, kedy počula neexistujúce hlasy.

Zažila brutálne podmienky v psychiatrickej liečebni, vyhrážali sa jej kazajkou

O rok na to sa sama nechala hospitalizovať v nemocnici pod falošným menom. No namiesto oddychu, ktorý tu chcela nájsť ju previezli do psychiatrickej liečebne. Keď sa po troch dňoch dostala vďaka bývalému manželovi von, tento svoj traumatický zážitok detailne zhrnula. Umiestnili ju do cely a hrozili kazajkou. Nenašla potrebnú pomoc, ako očakávala, práve naopak. Správali sa ku nej neúctivo – doslova ako k bláznovi. A to jej problémom neprospelo. Tie neustupovali, ale viedli až k tragickému koncu

Našli ju uprostred noci mŕtvu vo vlastnej posteli

5. augusta 1962 obleteli médiá šokujúce správy. 36-ročnú Marilyn Monroe – jednu z najslávnejších hviezd Hollywoodu – našli v skorých ranných hodinách mŕtvu, informoval New York Times. Poslednú nažive ju videla gazdiná, okolo 20. hodiny večer.

O 3:25 nad ránom si všimla, že sa u nej v izbe ešte svieti, avšak nič nepočula. Búchala na dvere a pýtala sa, či je všetko v poriadku. Marilyn neodpovedala. Zavolala jej psychiatrovi, ktorý po príchode vyrazil dvere na jej izbe. Už Marilyn nedokázali pomôcť. Okolo nej boli porozhadzované prázdne obaly od liekov na spanie. Predpokladaný čas úmrtia lekári stanovili na večer 4. augusta medzi 20:30 a 22:30. Vzhľadom na množstvo liekov, ktoré zjedla, nemohlo ísť o náhodu. Bol to čistý úmysel. Predávkovala sa na smrť.

Teórií o tom, čo sa skutočne stalo, je veľa

Smrť Marilyn Monroe však mnohým nedala spávať a stala sa z nej búrlivo diskutovaná téma. Okolo toho, čo presne sa stalo v osudnú noc, koluje množstvo otáznikov. Dokonca sa líši aj predpokladaný čas jej smrti. Ďalšie nezrovnalosti sú v tom, prečo bola polícia privolaná na miesto činu neskôr ako psychiater, čo sa dialo po jeho príchode, alebo ako je možné, že sa stopy liekov po predávkovaní neobjavili aj v jej žalúdku.

Vzniklo hneď niekoľko konšpiračných teórií. Najčastejšie sa v nich objavuje bývalý prezident Spojených štátov John Fitzgerald Kennedy, s ktorým mala viesť tajný pomer. Motív k jej vražde by bol teda jednoduchý – chcel ho utajiť a Marilyn zas hovoriť. Ďalej je známa informácia, že bola odpočúvaná FBI. Hovorí sa teda aj o tom, že ju zavraždila mafia. Podozreniu sa nevyhol ani jej psychiater, ktorý mal byť zároveň aj údajným Marilyn milencom a bol neobmedzeným zdrojom jej liekov.

