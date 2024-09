Má 66 rokov a telo jej závidia aj mladé ženy. Sharon Stone predviedla svoju postavu v plavkách, fanúšikovia sú ohúrení

Hoci bola sexsymbolom 90. rokov, tento titul by jej mal patriť i naďalej. Legendárna herečka Sharon Stone je dôkazom toho, že vek vôbec nič neznamená a že ide len o obyčajné číslo. Je jedno, čo je v kalendári, filmová hviezda ukázala, že jej telo akoby vôbec nestarlo.

Na torte sfúkla 66 sviečok, no to vôbec nič neznamená. Vo svojom veku sa pýši ukážkovou postavou, avšak nič nie je zadarmo. „Práve som ukončila svoj posledný tréning s trénerkou predtým, než pôjdem natočiť nový film „Nikto 2”. Som nadšená,” uviedla herečka k videu, kde v plavkách a so závažiami pripnutými na členkoch vychádza z bazéna.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Sharon Stone (@sharonstone)



Sharon zároveň ukázala svojho malého spoločníka – psíka, ktorý pobehoval okolo nej. Herečka ohúrila nielen top figúrou, ale tiež svojím povestným sebavedomím, s ktorým kráča smerom ku kamere.

Pochvalné komentáre hovoria za všetko. „Si nádherná. Posielam pozdrav,” uvádza sa v jednom komentári. „Kráľovná,” napísal ďalší fanúšik. „Vyzeráš úžasne. Dúfam, že aj ja budem v tvojom veku vyzerať tak isto,” priznala sa jedna komentujúca.