Ľutujú, že tieto fotky videli: Takto vyzerá dieťa v maternici pod magnetickou rezonanciou a ľudia sú zdesení

Mnohí ľudia si pri očakávaní bábätka nadšene pozerajú a porovnávajú snímky z ultrazvuku, na ktorých vidia, ako rastie. Alebo ich ukazujú rodinným príslušníkom či priateľom. Videli ste však, ako vyzerá dieťa v maternici pod magnetickou rezonanciou? Tieto fotografie začali kolovať na internete a poriadne vydesili ľudí, upozornil LADbible.

Spomínané snímky pochádzajú z bostonského Beth Israel Deaconess Medical Center a zobrazujú dieťa v maternici počas 19. týždňa tehotenstva, 22. týždňa tehotenstva alebo až v 36. týždni tehotenstva. Vznikli prostredníctvom magnetickej rezonancie a dieťa na nich vyzerá poriadne desivo.

The real reason they discourage MRIs during pregnancy is because then people would realise they’re incubating nightmare demons and would be rightfully terrified pic.twitter.com/55zEeOofsP

— Katie (@ZiziFothSi) May 19, 2021